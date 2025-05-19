Роскомнадзор оштрафовал блогера Настю Ивлееву на 30 тыс. руб.

Настя Ивлеева (Фото: Telegram/@ivleeva360)
На 30 тысяч рублей оштрафовал Роскомнадзор (РКН) блогера Анастасию Ивлееву. Скриншот задолженности опубликовал Telegram-канал «Светский хроник». Причиной указано нарушение в области предпринимательства и деятельности саморегулируемых организаций в сфере деятельности РКН.
Перед этим блогершу штрафовали на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Девушка пыталась обжаловать решение суда, но проиграла.
Несколько дней назад журналист Андрей Малахов заявлял на шоу Alekó in my bag, что готов пообщаться с Ивлеевой. По мнению экс-ведущего программы «Пусть говорят», интервью помогло бы девушке максимально раскрыться. При этом беседа должна быть не двухчасовой, а длиться несколько дней.
Читайте также:
Суд признал незаконным перевод Алексея Блиновского 9 млн руб. для своего отца
«Очень нравится»: Агутин раскрыл свое любимое занятие
Виктория Боня взошла на Эверест
Несколько дней назад журналист Андрей Малахов заявлял на шоу Alekó in my bag, что готов пообщаться с Ивлеевой. По мнению экс-ведущего программы «Пусть говорят», интервью помогло бы девушке максимально раскрыться. При этом беседа должна быть не двухчасовой, а длиться несколько дней.
Читайте также:
Суд признал незаконным перевод Алексея Блиновского 9 млн руб. для своего отца
«Очень нравится»: Агутин раскрыл свое любимое занятие
Виктория Боня взошла на Эверест
Никита Кротов