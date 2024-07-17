Отдадут последние трусы: Выяснилось, почему россияне сомневаются в заключении брачного договора

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По статистике, в России на 10 браков приходится 7 разводов. И, к сожалению, они не всегда проходят безболезненно: начинаются «дележки» имущества, скандалы и прочее. Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, люди все чаще обращаются к юристам для заключения брачного договора. Кажется, что эта процедура стала совершенно закономерной и традиционной, однако на этот счет мнения разделяются: кто-то считает брачный договор признаком недоверия, а кто-то уверен, что это знак спокойной и благополучной жизни.
Клинический психолог, руководитель Ассоциации замещающих семей Московской области Ирина Рудницкая в беседе с «Радио 1» разъяснила, что заключение брачного договора может привести как к счастью и пониманию, так и к резкому расставанию.
Казалось бы, что у любви нет цены, что она не должна сопровождаться различными правовыми договоренностями, однако собеседница уверила в обратном.
Она добавила, что молодые люди, не имеющие бизнеса или большого нажитого имущества, заключают брачные договоры по настоянию родителей. Однако, по мнению спикера, брачный договор российскому менталитету не совсем понятен.
По ее наблюдениям, заключение брачного договора молодежь считает актом недоверия.
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«Брачный договор может повлиять на брак. Есть примеры, когда две стороны согласны. Это, как правило, люди уже в зрелом возрасте. Они состоятельные, у каждого свой бизнес, и они хотят обезопасить себя и своих детей, поэтому таким образом поступают. А были примеры, когда пара собралась подавать заявление в ЗАГС, но встал вопрос о брачном договоре, и до брака дело не дошло. Брачный договор стал причиной для расставания», — рассказала эксперт.
Казалось бы, что у любви нет цены, что она не должна сопровождаться различными правовыми договоренностями, однако собеседница уверила в обратном.
«Дело не в цене, а в доверии. Брачный договор составляют люди прагматичные, которые на два шага идут впереди и думают о будущем, живут не только чувствами и эмоциями, а еще холодным и нормальным, просчитывают свое будущее. Говорить, что у любви нет цены — да, но на одной любви картошку не пожаришь», — заявила Ирина Рудницкая.
Она добавила, что молодые люди, не имеющие бизнеса или большого нажитого имущества, заключают брачные договоры по настоянию родителей. Однако, по мнению спикера, брачный договор российскому менталитету не совсем понятен.
«Они думают: «Вот я сейчас выйду замуж, мы разведемся, он у меня все заберет, я останусь ни с чем». Тенденция слегка для нашего менталитета непонятна. Многие у нас воспитывают детей прошлыми верованиями: «бьет — значит любит», «последние трусы ему отдам». Менталитет нашей женщины — спасательница Малибу: он с ней пьет, а со мной пить не будет, с той женой развелся, а я его спасу», — поделилась Рудницкая.
По ее наблюдениям, заключение брачного договора молодежь считает актом недоверия.
«Те, которые просто любят, плюют на рекомендации, а потом начинают кусать локти, некоторые попадают в непонятные ситуации. Молодежь брачный договор воспринимает как акт недоверия: ты меня не воспринимаешь, ты меня не любишь, ты считаешь, что я меркантильная, что я замуж выхожу за тебя только потому, что у тебя богатая семья, а ты на мне женишься, потому что я хорошо упакована. А некоторые, как Ромео и Джульетта, берут, женятся и все», — заключила Ирина Рудницкая.
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Анастасия Бондарева