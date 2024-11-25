На магистральных ЛЭП Московской области установи более тысячи новых изоляторов

Фото: Министерство энергетики Московской области
Модернизация 68 линий электропередач, снабжающих потребителей в Московской области, завершена. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Центра заменили более тысячи изоляторов на этих объектах. Это обеспечит надёжную работу инфраструктуры во время осенне-зимнего периода с максимальными нагрузками, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Изоляторы играют важную роль в линиях электропередач, создавая изоляционный промежуток в местах крепления проводов к опорам. Их дефекты могут привести к технологическим сбоям. Поэтому ежегодно проводятся проверки линий, а повреждённые изоляторы заменяются вовремя.
Наибольшее количество работ было выполнено на линейных объектах, которые обеспечивают электроэнергией городские округа Воскресенск, Коломна и Люберцы. В процессе использовались высококачественные отечественные изоляторы из закалённого стекла, обладающие высокой механической прочностью, химической и термической стойкостью.
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Дайана Хусинова