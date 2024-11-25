На магистральных ЛЭП Московской области установи более тысячи новых изоляторов

Криптовалютчиков можно сравнить с сектантами, а сами криптовалюты воспринимаются как религия XXI века, заявил председатель движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, биткоин следует воспринимать только как финансовый актив, не наделяя его духовным измерением.