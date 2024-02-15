Макрон обеспечит Зеленскому безопасность: о чем соглашение, и как с ним связан Залужный

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Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украине. Что будет содержать документ и почему Париж настаивает на помощи Киеву, читайте в материале «Радио 1».
Кто поддерживает Украину кроме Макрона
Двустороннее соглашение по безопасности, которые подпишут Макрон и Зеленский, будет формальным. Об этом «Радио 1» рассказал историк, дипломат, общественный и политический деятель Николай Платошкин.
«Прежде соглашение с Украиной о гарантиях безопасности подписала Великобритания, сейчас Франция. Ситуация с Украиной на международном плане обострилась с конца прошлого года. Это связано с тем, что двухпалатный парламент США – сенат и конгресс отказались выделять Украине помощь в размере 60 млрд долларов на 2024 год. Они это связали с ситуацией на границе с Мексикой, но на самом деле – это работа республиканской партии, которая намерена совсем прекратить помощь Украине. В Киеве такие известия вызывают, мягко говоря, трепет, поэтому был отправлен в отставку главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он предлагал вообще прекращать наступление и выходить из конфликта, так как Запад в лице США бросил Украину», - объяснил Платошкин.По его мнению, подписание подобных соглашений демонстрируют пустую попытку поддержки Украины со стороны Макрона и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
Великобритания первой подписала с Украиной соглашение в сфере безопасности
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января текущего года прибыл в Киев, где подписал с Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности, которое предусматривало предоставление Киеву военной помощи на сумму 282,5 миллиарда рублей, однако до настоящего времени средства на нужды Киева выделены не были.
Также в этот же день координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники.
«Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование», — объяснил Кирби.
Что будет содержать соглашение
На вопрос о том, что будет содержать соглашение о гарантиях безопасности Украине, Платошкин ответил, что в него войдут общие фразы и обещания, которые не будут реализованы.
«Ничего в соглашениях нет кроме общих фраз о том, что мы всегда будем с вами. Нынешняя власть Украины хочет, чтобы ее приняли в НАТО. По крайней мере, чтобы им сказали о том, что процесс вступления уже начался. Но им не говорят этого, им обещают, что когда-нибудь Украина станет членом НАТО, но эти заявления ничего не стоят в международном правовом смысле. Поэтому эти соглашения пустые. Эта поддержка Зеленского Англией и Францией происходит, потому что нужно что-то делать, иначе можно выйти на переговоры, чего не хочет Запад», - пояснил политолог.
Он добавил, что американцы не против переговоров с Россией, но они не хотят терять лицо, и намерены ждать этого шага от Украины.
Макрон гарантирует Зеленскому безопасность
Соглашение о гарантиях безопасности Украине будет заключено в Париже 15 февраля. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на администрацию Эммануэля Макрона. В телеграм-канале Владимира Зеленского также сообщается о его предстоящем визите в Париж. Кроме того, президент Украины 17 февраля примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где планируется его очное выступление.
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Анастасия Хохлова