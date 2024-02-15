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Макрон обеспечит Зеленскому безопасность: о чем соглашение, и как с ним связан Залужный

Макрон и Зеленский подпишут двустороннее соглашение по безопасности
15 февраля 2024, 15:24
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украине. Что будет содержать документ и почему Париж настаивает на помощи Киеву, читайте в материале «Радио 1».

Кто поддерживает Украину кроме Макрона


Двустороннее соглашение по безопасности, которые подпишут Макрон и Зеленский, будет формальным. Об этом «Радио 1» рассказал историк, дипломат, общественный и политический деятель Николай Платошкин.


«Прежде соглашение с Украиной о гарантиях безопасности подписала Великобритания, сейчас Франция. Ситуация с Украиной на международном плане обострилась с конца прошлого года. Это связано с тем, что двухпалатный парламент США – сенат и конгресс отказались выделять Украине помощь в размере 60 млрд долларов на 2024 год. Они это связали с ситуацией на границе с Мексикой, но на самом деле – это работа республиканской партии, которая намерена совсем прекратить помощь Украине. В Киеве такие известия вызывают, мягко говоря, трепет, поэтому был отправлен в отставку главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он предлагал вообще прекращать наступление и выходить из конфликта, так как Запад в лице США бросил Украину», - объяснил Платошкин.
По его мнению, подписание подобных соглашений демонстрируют пустую попытку поддержки Украины со стороны Макрона и премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Великобритания первой подписала с Украиной соглашение в сфере безопасности


Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января текущего года прибыл в Киев, где подписал с Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности, которое предусматривало предоставление Киеву военной помощи на сумму 282,5 миллиарда рублей, однако до настоящего времени средства на нужды Киева выделены не были.

Также в этот же день координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники.

«Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование», — объяснил Кирби.

Что будет содержать соглашение


На вопрос о том, что будет содержать соглашение о гарантиях безопасности Украине, Платошкин ответил, что в него войдут общие фразы и обещания, которые не будут реализованы.

«Ничего в соглашениях нет кроме общих фраз о том, что мы всегда будем с вами. Нынешняя власть Украины хочет, чтобы ее приняли в НАТО. По крайней мере, чтобы им сказали о том, что процесс вступления уже начался. Но им не говорят этого, им обещают, что когда-нибудь Украина станет членом НАТО, но эти заявления ничего не стоят в международном правовом смысле. Поэтому эти соглашения пустые. Эта поддержка Зеленского Англией и Францией происходит, потому что нужно что-то делать, иначе можно выйти на переговоры, чего не хочет Запад», - пояснил политолог.

Он добавил, что американцы не против переговоров с Россией, но они не хотят терять лицо, и намерены ждать этого шага от Украины.

Макрон гарантирует Зеленскому безопасность


Соглашение о гарантиях безопасности Украине будет заключено в Париже 15 февраля. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на администрацию Эммануэля Макрона. В телеграм-канале Владимира Зеленского также сообщается о его предстоящем визите в Париж. Кроме того, президент Украины 17 февраля примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где планируется его очное выступление.

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Песков сделал замечание СМИ за ошибку в трактовке его слов о длительности СВО
Песков призвал не выдергивать из контекста его слова о длительности СВО
15 февраля 2024, 16:05

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал СМИ не выдергивать из контекста и правильно трактовать его слова о длительности спецоперации.
По его словам, необходимо брать в расчет полный текст, а не выдергивать некоторые фразы. Он уточнил, что его высказывание, сделанное высказывание 14 февраля на тему длительности СВО было преподнесено некоторыми СМИ как заявление о якобы затягивании сроков СВО. Речь идет об этом заявлении.

«Было отвечено, что военная операция продолжается, и начиналась она как операция против Украины с определенными целями, но продолжается она фактически как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом. Она может длиться дольше, чем она могла бы длиться из-за это», - вынужден был объяснять Песков.

Далее он подчеркнул, что данные слова означали, что спецоперация в любом случае достигнет поставленных целей несмотря на вмешательство западных стран.

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Пашинян заявил, что Азербайджан отказывается от переговоров о границе между странами
Пашинян: Азербайджан отказывается от делимитации границы
15 февраля 2024, 15:51

Фото: kremlin.ru

Азербайджан отказывается от переговоров по границе с Армений, об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян перед началом заседания правительства страны.
По словам премьер-министра Армении, сперва Ереван выдвинул предложении о проведении делимитации границы по всей её протяжённости, однако, в Баку заявили, что готовы пойти лишь на частичные переговоры по границе.

«Азербайджан, похоже, избегает и этого варианта, и наш анализ показывает, что для этого может быть одна причина, и этой причиной может быть, например, начало военных действий на некоторых участках границы с перспективой превращения военной эскалации конфликта в полномасштабную войну против Республики Армения», — прокомментировал ситуацию Пашинян.

Он также подчеркнул, что Баку продолжает вести политику военного принуждения в отношении Еревана.

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#армения
#азербайджан
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В Верховном суде отклонили первый иск Надеждина
Верховный суд отклонил иск Надеждина, оспаривающий решение ЦИК
15 февраля 2024, 14:48

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Верховный суд России отклонил иск политика Бориса Надеждина, которым он хотел оспорить решение ЦИК о собранных им подписям, об этом сообщает «РИА Новости».
«В удовлетворении исковых требований отказать», — процитировали решение суда в агентстве.

Политик пытался оспорить решение Центральной избирательной комиссии, которая заявила, что житель определённого региона Российской Федерации может оставить подпись только по месту своего проживания. Именно по этой причине львиную долю подписей Надеждина ЦИК не приняла.

Напомним, 8 февраля ЦИК отказала Борису Надеждину в регистрации на президентские выборы 2024 года. В его подписях нашли много брака, а также 11 голосов от усопших людей. В результате, количества собранных Надеждиным подписей не хватило для регистрации на выборы.

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#цик
#суд
#выборы
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Военэкперт Подберёзкин заявил о возможности размещения ядерного оружия в космосе
15 февраля 2024, 14:22

Фото: istockphoto.com/Nastco

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявил о том, что разместить ядерное оружие в космосе можно, однако в этом нет никакой необходимости.
Кроме того, эксперт напомнил о Конвенции о неразмещении ядерного оружия в космосе.

«Это возможно, только зачем? Те системы стратегических наступательных вооружений, которые сейчас появились, в частности гипероружие, идут через ближний и дальний космос. Любая баллистическая ракета выходит в ближний космос. Но речь о том, чтобы на космических объектах не размещать ударные космические ядерные вооружения», — прокомментировал в беседе с RT Подберёзкин.

Ранее глава РАН Геннадий Красников сообщил, что учёные Российской академии наук принимают активное участие в разработке решений и сценариев относительно возможных будущих конфликтов.

А до этого немецкие археологи предполагали, что найденные в местах стоянок древних людей загадочные предметы служили для изготовления веревок. Как пишет научный обозреватель «Москвы 24» Николай Гринько, учёные сделали вывод, что многие неопознанные древние артефакты, которые считаются безделушками, на самом деле могут иметь конкретное техническое и практическое назначение.

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#ран
#космос
#оружие
#вооружения
#ядерное оружие
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В Гомельской области Белоруссии введён режим контртеррористической операции
15 февраля 2024, 14:03

Фото: istockphoto/ffikretow

Режим контртеррористической операции (КТО) введён сегодня, 15 февраля, в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии. Этот регион граничит с Украиной.
О введении режима КТО сообщила местная газета «Свелае жиццё» («Светлая жизнь») со ссылкой на информацию регионального управления Комитета госбезопасности. Жителей района просят избегать панических проявлений и соблюдать спокойствие, а также неукоснительно подчиняться требованиям сотрудников силовых структур, что является одним из основных положений о режиме КТО.

О причинах введения на территории района режима контртеррористической операции не сообщается. Также о сроке прекращения его действия в приграничной области будет объявлено дополнительно.

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#жизнь
#операции
#белоруссия
#граница
#режим
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МИД Норвегии: Страна будет сожалеть в случае выхода России из Арктического совета
Норвегия заявила о сожалении в случае выхода России из Арктического совета
15 февраля 2024, 12:58

Фото: istockphoto/Biletskiy_Evgeniy

Председательствующая в настоящее время в Арктическом совете Норвегия будет сожалеть, если Россия покинет это объединение. Об этом заявила советник по связям с общественностью министерства иностранных дел скандинавской страны Марикен Бруусгор Харбиц.
В разговоре с РИА Новости она сказала, что Норвегия, как и положено председателю, поддерживает контакты со всеми странами-участницами организации, включая Россию. Позиция Москвы известна и понятна. Однако Норвегия видит свою цель в том, чтобы сохранить Арктический совет в целом, со всеми восемью его членами.

Госпожа Харбиц также отметила важность того, чтобы именно государства, входящие в объединение, взяли на себя основную ответственность за решение общих проблем и обеспечение жизнеспособности, устойчивости и развития региона. Поэтому Норвегия будет очень сожалеть, если какая либо из стран-участниц решит покинуть Арктический совет.

Фото: istockphoto/Roi Shomer

Ранее Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет до того момента, как будет возобновлена практическая работа организации в существующем формате с активным участием всех восьми её членов. Однако вопрос об окончательном выходе из объединения пока не стоит, сообщили агентству в МИД РФ.

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#норвегия
#арктика
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Генерал НАТО Куят назвал условие, при котором Путин будет готов к переговорам
Генерал НАТО Куят: Путин начнёт переговоры после прекращения поддержки Киева
15 февраля 2024, 12:26

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Российский президент Владимир Путин будет готов к диалогу по Украине только после прекращения её поддержки Западом. Об этом заявил бывший председатель военного комитета НАТО немецкий генерал Харальд Куят.
Такой вывод он сделал после анализа интервью, данного российским лидером американскому журналисту Такеру Карлсону. Вразговоре с корреспондентом швейцарского издания Die Weltwoche бывший генеральный инспектор бундесвера напомнил, что Путин не раз подчёркивал, что Россия готова к переговорам, как была готова и ранее. Но условием для этого должно стать прекращение военной поддержки Киева, считает отставной генерал.

Куят также отметил важность такой детали, как провал мирных переговоров в Стамбуле в марте 2022 года. По его словам, российский президент подтвердил, что диалог России и Украины тогда продвинулся вплоть до подписания предварительного документа. Однако вмешательство Запада помешало продвинуться сторонам далее, а затем Киев все договорённости «выбросил в помойку», процитировал военный слова Путина.

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#россия
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#киев
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#украина
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Венгрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза
15 февраля 2024, 11:29

Фото: istockphoto/designer491

Послы стран Евросоюза собирались одобрить очередной, 13-й по счёту, пакет санкций против России. Однако этого сделать не удалось из-за позиции Венгрии.
По сообщению издания The Financial Times, новый санкционный пакет пакет мог быть одобрен ещё вчера, 14 февраля, в первый день начавшегося согласования мер против России. Венгрия была единственной страной, проголосовавшей против. Как сказал неназванный чиновник Евросовета, причиной отказа Будапешта поддержать принятие пакета санкций на этот раз стала не Россия, а Китай.

В случае принятия ограничительных мер под санкции попали бы свыше 200 физических лиц из России, Китая, Индии и других стран. По словам другого еврочиновника, венгерский посол попросил немного больше времени для анализа внесённых предложений. Обсуждение вопросов, связанных с санкциями, продолжится. На следующей неделе их рассмотрят министры стран-членов ЕС.

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#россия
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#венгрия
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В случае своего переизбрания Трамп заставит Украину вернуться к переговорам с РФ
Bloomberg: Трамп в случае переизбрания вынудит Украину вернуться к переговорам
15 февраля 2024, 11:23

Фото: iStock/Diy1

Экс-президент США Дональд Трамп хочет вынудить Украину вернуться за стол переговоров с Россией, в случае своего переизбрания на пост американского президента. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в команде Трампа.
«Дональд Трамп размышляет над тем, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам по остановке войны с Россией, если вернется к власти в следующем году», - говорится в материале.

Также агентство утверждает, что мирный саммит по Украине при участии президента России Владимира Путина, а также украинского лидера Владимира Зеленского может состояться сразу после победы Трампа.

Для того, чтобы склонить конфликтующие стороны вернуться к переговорам, Трамп может заявить Зеленскому о существенном сокращении помощи для Киева. При этом Путину Трамп может наоборот пригрозить увеличением этой поддержки.

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