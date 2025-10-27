На Манежной площади появился огромный рупор RT
В центре Москвы на Манежной площади RT установил огромный рупор. Событие приурочено к 20-летнему юбилею телеканала.
Внутри арт-объекта находится студия, в которой проводят прямые эфиры, интервью, а также записывают программы RT на разных языках.
«На поверхности арт-объекта размещены цитаты зарубежных политиков и СМИ о RT», — пишет RT.
Там можно увидеть высказывание экс-госсекретаря США Джона Керри, который назвал телеканал «рупором пропаганды», а также фразы Жозепа Борреля, Николаса Мадуро, а также представителей Госдепартамента США и зарубежных СМИ.