Украинцы хотят сорвать фестиваль «RT.Док: Время наших героев» на Кипре

10 октября 2025, 20:55

Фото: iStock/fergregory

Украинские активисты пытаются сорвать международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев», который будет проходить на Кипре с 11 октября.





По данным RT, президент украинской ассоциации на Кипре обратился с жалобой к руководителю кинотеатра в Лимасоле и потребовал отменить мероприятие. Однако его просьбы не выполнили.



Так, показы состоятся в Никосии 11 октября, а в Лимасоле 12 октября. Зрители смогут посмотреть четыре картины, в том числе фильм Артёма Сомова и Ольги Кирий «Я живой».



Генпродюсер фестиваля Екатерина Яковлева отметила, что по всему миру есть люди, которые ждут эти фильмы.





«Мы знаем, что на Кипре есть люди, которые с нетерпением ждут наши фильмы. Именно для таких людей не только на Кипре, но и во всех странах, где мы заблокированы, мы продолжим проводить фестивали. Мы хотим показать этим людям, что они не одни: мы с ними — и мы не боимся», — отметила Яковлева.