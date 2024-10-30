На марафоне «Знание.Первые» впервые пройдут дебаты с искусственным интеллектом

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»
Жители Подмосковья могут поучаствовать в просветительском марафоне «Знание.Первые». Об этом сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».
«Мероприятие стартует по всей России 4 ноября, в День народного единства. Более 80 экспертов обсудят достижения страны в разных областях, возможности для молодёжи, дадут конкретные советы, как построить своё будущее и будущее своей страны», – говорится в сообщении.Среди приглашённых спикеров – первые лица политики, экономики, промышленности, культуры и науки. Участников ждут просветительские шоу, открытые диалоги, интервью, мастер-классы и музыкальные номера. Кроме того, на марафоне впервые пройдут дебаты с искусственным интеллектом.
Узнать все подробности о просветительском марафоне «Знание.Первые» и зарегистрироваться можно до 31 октября по ссылке. Выступления лекторов будут транслировать на сайте.
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Лора Луганская