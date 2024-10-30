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На марафоне «Знание.Первые» впервые пройдут дебаты с искусственным интеллектом

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

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Жители Подмосковья могут поучаствовать в просветительском марафоне «Знание.Первые». Об этом сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».
«Мероприятие стартует по всей России 4 ноября, в День народного единства. Более 80 экспертов обсудят достижения страны в разных областях, возможности для молодёжи, дадут конкретные советы, как построить своё будущее и будущее своей страны», – говорится в сообщении.
Среди приглашённых спикеров – первые лица политики, экономики, промышленности, культуры и науки. Участников ждут просветительские шоу, открытые диалоги, интервью, мастер-классы и музыкальные номера. Кроме того, на марафоне впервые пройдут дебаты с искусственным интеллектом.



Узнать все подробности о просветительском марафоне «Знание.Первые» и зарегистрироваться можно до 31 октября по ссылке. Выступления лекторов будут транслировать на сайте.

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#просвещение
#марафон
#подмосковье
#московская область
#общество
Андрей Воробьёв наградил волонтёров из Жуковского
30 октября 2024, 10:54

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский)

В День добровольца губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пункт сбора гуманитарной помощи в Одинцово, где встретился с волонтерами и отметил заслуги самых активных из них, сообщает пресс-служба администрации городского округа Жуковский.
Среди награжденных оказались два волонтера из Жуковского района — София Семечкина и Елизавета Федорова. Вместе с другими жуковскими добровольцами девушки оказывали помощь во время зимней чрезвычайной ситуации в Подольске и принимали участие в работе на месте трагедии в Крокусе.

«Хочу присоединиться к нашему губернатору, и поблагодарить всех волонтеров за ту огромную работу, которую они делают. Оставайтесь такими же активными и неравнодушными. Пусть ваши глаза продолжают гореть. С такой молодежью у нас точно есть будущее, в этом у меня нет никаких сомнений», — написал в социальных сетях глава Жуковского Борис Аубакиров.
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На 10 региональных дорогах Подмосковья отремонтировали остановки
30 октября 2024, 10:45

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области отремонтировали остановочные павильоны на 10 региональных дорогах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Дорожники провели ремонт остановок в городах Раменское, Реутов, Долгопрудный, Серпухов и Коломна. Также работы провели в малых населённых пунктах – деревне Юрлово городского округа Химки, в посёлке Красково под Люберцами, селе Гжель Раменского округа и в деревне Соколово городского округа Солнечногорск», – уточнили в ведомстве.
Там отметили, что специалисты Мосавтодора обследуют дорожную сеть каждую неделю. Особое внимание уделяют состоянию дорог и тротуаров, остановок, дорожных знаков и светофоров, линий освещения и искусственных неровностей.

Все работы отслеживает автоматизированная система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

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#подмосковье
#московская область
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Завершён капитальный ремонт плотины на реке Сетунь
30 октября 2024, 10:33

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Капитальный ремонт плотины верхнего пруда успешно завершён на реке Сетунь в селе Никольское Московской области. За время эксплуатации плотины из-за воздействия окружающей среды защитный слой бетона начал разрушаться, появились трещины и сколы, а блоки разошлись, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Плотина представляет собой земляное насыпное сооружение длиной 125 метров и высотой 4 метра. Во время ремонта были проведены работы по срезке, планировке и досыпке верхового откоса, восстановлению крепления, срезке, планировке и досыпке гребня до проектных отметок с использованием щебня и установкой пластиковых столбиков.

В подготовительный период были проведены демонтажные работы элементов водосброса и мостового перехода плотины. В основной период ремонта были отремонтированы и установлены элементы водосброса, восстановлено дорожное покрытие гребня плотины и благоустроены нижний и верхний бьефы.

Завершение ремонта плотины позволит сохранить пруд и его окрестности в хорошем состоянии, обеспечивая безопасность и комфорт для местных жителей и гостей.

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Стоимость золота достигла нового рекорда
Биржевая стоимость золота достигла нового рекорда в $2800 за тройскую унцию
30 октября 2024, 10:25

Фото: iStock/urzine

В среду на нью-йоркской бирже Comex стоимость золота достигла нового исторического рекорда, превысив отметку в 2800 долларов за тройскую унцию. Об этом информирует РИА Новости.
По состоянию на 9:41 по московскому времени, цена декабрьского фьючерса на золото увеличилась на 19,1 доллара, что соответствует росту на 0,69%, составив 2800,2 доллара за тройскую унцию.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сказал, что россиянам сейчас не стоит хранить накопления в иностранной валюте и предложил альтернативу — золото.

До этого Минэкономразвития РФ сделал предположение, что к июлю 2026 года курс доллара превысит 100 рублей, а евро приблизится к отметке в 110 рублей.

Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что геополитическая напряжённость в мире оказывает непосредственное влияние на стоимость золота. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Число семей в РФ, которым денег хватает на все, достигло исторического максимума
30 октября 2024, 08:37

Фото: iStock/blinow61

По данным Росстата, во втором квартале 2024 года доля российских домохозяйств, которым хватает средств на удовлетворение всех потребностей, составила 4,9%. Это значение стало максимальным с первого квартала 2016 года и увеличилось по сравнению с 3,9% в первом квартале и 3,4% за аналогичный период прошлого года. Об этом информирует РИА Новости.
Важным показателем также является рост доли семей, которым хватает денег на все, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи. Одновременно снизилась доля домохозяйств, испытывающих трудности с приобретением товаров длительного пользования: таких стало 47,6%, что на 1 % пункт меньше, чем годом ранее.

Кроме того, количество семей, которым достаточно средств на еду, но затруднительно оплачивать ЖКХ и покупать одежду, снизилось до 10%, что является минимальным значением с начала 2016 года. Примечательно, что среди российских домохозяйств не зафиксировано ни одной семьи, испытывающей нехватку средств на еду.

Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале увеличились на 9,6% в годовом выражении, что также свидетельствует о позитивных тенденциях в экономике страны.

Ранее эксперт в области экономики и финансов Михаил Беляев поделился своим мнением о том, как можно самостоятельно увеличить пенсионные выплаты к моменту выхода на пенсию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#доходы
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В Госдуме предложили начать ограничивать часы продажи алкоголя
Депутат ГД Хамзаев предложил постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в РФ
30 октября 2024, 08:14

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил начать постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в будние и в выходные дни в России. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, предлагается ввести ограничения сначала до пяти часов в день, потом до двух. Уточняется, что Хамзаев также поддержал инициативу сократить потребление алкогольных напитков в Вологодской области.

Депутат подчеркнул, что поддерживает данную меру.

Ранее глава региона Георгий Филимонов заявил, что продажу алкоголя в Вологодской области по будням планируется ограничить двумя часами — с 12 до 14. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#госдума
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В Кузбассе мигрантов лишили российских паспортов за несоблюдение воинского учета
30 октября 2024, 06:33

Фото: istock/Semen Salivanchuk

В Кузбассе полицейские аннулировали российское гражданство двум мигрантам из Средней Азии из-за их отказа встать на воинский учет.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. Нарушение требований выявили сотрудники управления по вопросам миграции.

Как уточняется, 35-летний и 31-летний мужчины, получившие гражданство России в августе и сентябре текущего года, не выполнили обязанность постановки на воинский учет в течение двух недель, предусмотренную Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». По пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 22 закона «О гражданстве Российской Федерации» МВД аннулировало их гражданство, а также наложило запрет на въезд в Россию на 25 лет. Ранее выданные паспорта признаны недействительными и изъяты.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время иностранцы обязаны покинуть Россию, так как больше не имеют законных оснований для пребывания на ее территории.

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День пророка Осии 30 октября: как защитить себя от недугов и чего делать в этот день категорически нельзя
30 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/Igor Zubkov

30 октября в народном календаре празднуется день памяти пророка Осии, который прославился своими проповедями о важности истинной веры. Этот же день известен под названием Осия Колесник.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 30 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

День пророка Осии — история

Осия был пророком в Израильском царстве незадолго до его падения. Он активно выступал против идолопоклонства и стремился вернуть еврейский народ к вере в единого Бога.

По преданиям, его жена вела распутный образ жизни и неоднократно изменяла, пока наконец не ушла к другому мужчине.

Потерпев это горе, Осия полностью посвятил себя проповеди покаяния среди израильтян.

Традиции

Традиции, связанные с этим днем, отражают важность сельского труда и связь людей с природой.

Вот некоторые из них:

Починка колес и телег

В этот день крестьяне занимались осмотром и ремонтом своих телег. Это было важное мероприятие, так как исправные транспортные средства были необходимы для успешной работы в полях весной.

Смена сезона

Осия знаменовал переход от осенне-зимнего периода к весеннему. Крестьяне убирали телеги в сараи и доставали сани, что символизировало подготовку к новому сельскохозяйственному сезону.

Фото: iStock/by-studio

Гадания по звуку колес

Существовала традиция гадать о будущем урожае по звуку скрипа колес. Если колеса двигались тихо, это предвещало хороший урожай.

Загадки и игры для детей

Для развлечения детей на Осию загадывали загадки о колесах и телегах. Это помогало развивать у детей мышление и прививало интерес к народным традициям.

Семейные сборища

В некоторых регионах на Осию собирались семьи, чтобы вместе заниматься починкой и обсуждать планы на весенние работы. Это укрепляло семейные узы и общинные связи.

Праздничные угощения

Иногда в этот день готовили особые блюда, чтобы отметить окончание зимы и подготовку к новому сезону. Это могло быть простое угощение, которое делилось между соседями.

Обсуждение планов на будущее

В этот день крестьяне могли собираться для обсуждения предстоящих работ в полях, делились опытом и советами по улучшению урожая.

Что можно делать 30 октября 2024

Завершение сельскохозяйственных работ. К празднику Осия стремились закончить все полевые работы, включая уборку остатков урожая, так как этот день символизировал окончание сезонных трудовых дел перед наступлением зимних холодов.

Заготовка и консервация продуктов. Было важно подготовиться к зимнему периоду, запасая овощи, фрукты и прочие продукты. Существовало поверье, что убывающая луна в этот день благоприятствовала лучшему хранению домашних заготовок.

Фото: iStock/Olga Peshkova

Что нельзя делать 30 октября 2024

  • В старину 30 октября считалось днем, когда нельзя было мыться, потому что вода могла смыть защиту от недугов.
  • Не следовало начинать новые дела или проекты, ведь всё, что начиналось в этот день, было обречено на неудачу. Однако завершать старые дела рекомендовалось, иначе они могли остаться незаконченными надолго.
  • Оставлять ключи от дома или ворот на виду также не стоило — кто-то мог дотронуться до них и передать хозяину свои беды.
  • Делиться радостью с посторонними тоже было нежелательно, так как это могло привести к будущим неприятностям.
  • Мыть животных в этот день тоже не разрешалось, потому что они могли сильно заболеть.
  • Кроме того, нельзя было носить одну и ту же одежду весь день — злые духи могли пристать и начать причинять вред.

Приметы на погоду

Снег, выпавший в этот день, воспринимался как знак ранней и снежной зимы. Убывающая луна служила предзнаменованием успешных заготовок и консервации, что придавало людям уверенности в том, что их труды не пропадут даром.

Также в этот день обращали внимание на поведение животных. Если мыши активно запасались едой, это предвещало суровую и длинную зиму.

Люди верили, что гром, раздавшийся 30 октября, указывает на холодную зиму, но без сильных морозов. Такие наблюдения помогали им подготовиться к зимним испытаниям и планировать свои дела на ближайшие месяцы.

Именины 30 октября 2024

Именины 30 октября отмечают обладатели таких имен, как Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Исидор, Кузьма, Лазарь, Леонтий.

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В Мострансавто за год установят 40 новых моечных комплексов
29 октября 2024, 22:24

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Новые автоматизированные моечные комплексы уже работают в 14 подразделениях Мострансавто. А до конца года компания получит ещё 26 автоматизированных моек, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Сейчас струйно-щёточные установки размещены в Верее, Видном, Домодедове, Ивантеевке, Коломне, Королеве, Люберцах, Одинцове, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Раменском, Солнечногорске и Чехове. Автомойки оборудованы в специальных боксах. Пять установок представляют собой проездные мойки, ещё девять – портальные», – отметили в ведомстве.
Там пояснили, что у проездных моек моечное оборудование закреплено неподвижно, и они работают при движении транспорта своим ходом без остановки. За счет этого достигается высокая пропускная способность – до одного автобуса малого класса в минуту. На автобус большого класса потребуется около пяти минут.

Портальная мойка представляет собой передвижную моечную установку П-образной формы, которая моет неподвижный транспорт путём его перемещения вдоль по рельсам. Производительность мойки такого типа – от трёх до восьми автобусов в час.
В министерстве добавили, что конца года установить новые автоматизированные моечные комплексы планируют в 26 подразделений Мострансавто.

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#минтранс мо
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#подмосковье
#московская область
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