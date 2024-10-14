Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В ноябре в России состоится VIII просветительский марафон «Знание.Первые»

В ноябре в России состоится VIII просветительский марафон «Знание.Первые»

14 октября 2024, 10:44
Фото: пресс-служба общества «Знание»

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Восьмой просветительский марафон «Знание.Первые» будет проходить с 4 по 6 ноября в московском Манеже, а также в каждом федеральном округе страны и на новых территориях, сообщает пресс-служба российского общества «Знание».
«На площадках марафона более 80 лекторов общества «Знание» проведут открытые лекции, диалоги и дискуссии, участие в марафоне примут также общественные и государственные деятели, руководители крупных компаний, герои, успешные предприниматели, учёные и представители сферы искусства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в числе спикеров будут спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и патриарх Кирилл, худрук и директор Мариинского театра Валерий Гергиев, Владимир Машков, Николай Цискаридзе и многие другие.



Полная информация о предстоящем марафоне размещена на официальном сайте общества «Знание».

Читайте также:

На межрегиональном форуме в Красногорске обсудили подготовку кадров для IT

Стартовала регистрация на форум и приём заявок на премию «Дигория»

ИТ-компании России могут поучаствовать в конгрессе «Форум будущего» в Екатеринбурге
#общество знание
#марафон
#россия
Заммэра Ефимов: на территории Киностудии им. Горького появится 3 новых здания
14 октября 2024, 10:45

Фото: Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Три здания административно-хозяйственного назначения построят на территории Киностудии им. Горького в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по строительству и градостроительной политике Владимир Ефимов. Уточняется, что общая площадь составит более десяти тысяч «квадратов».
«В них разместят складские помещения, здание павильонного комплекса с офисными пространствами, строение площадью более четырех тысяч квадратных метров для хранения костюмов и реквизита. Строительство проходит на территории, расположенной по адресу: ул. Сергея Эйзенштейна, земельный участок 8/5», — пояснил чиновник.
Сейчас демонтировали ветхие постройки, возвели сервисный центр в два этажа, а также идет строительство центра реквизита и кинопроизводственного комплекса. Впереди ряд ремонтных работ и благоустройство.

Читайте также:

МТС перечислит в бюджет несколько миллиардов рублей незаконного дохода

В Павловском Посаде состоялся показ благотворительного музыкального спектакля «Жить»

В приложении «Добродел» появился школьный электронный дневник
#мир
#россия
#москва
#новости
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Компания Бакальчука подала к нему многомиллиардный иск
«ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука подала к бизнесмену иск на ₽37,1 млрд
14 октября 2024, 10:44

Фото: iStock/lakshmiprasad S

Основанная Владиславом Бакальчуком компания «ВБ Девелопмент» подала в Арбитражный суд Москвы иск к нему на 37,1 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.
Отмечается, что заявление поступило в судебную инстанцию в пятницу, 11 октября. По данным «Ведомостей», иск предъявлен Бакальчуку по причине «убытков, понесенных компанией «ВБ Девелопмент»», которые наступили из-за неисполнения бизнесменом обязательств перед Wildberries.

О дестабилизации бизнеса Бакальчуком позже заявила и основательница Wildberries, глава ООО «РВБ», совместной компании Wildberries и Russ, Татьяна Ким.

Напомним, в прошлом месяце ООО «РВБ» сообщало о подготовке иска к компании «ВБ Девелопмент» на сумму примерно 27 миллиардов рублей.

Читайте также:

Ким обвинила экс-супруга Бакальчука в краже 37 млрд рублей у Wildberries

Выяснилось, за что Бакальчук требует с жены и Wildberries 350 миллиардов рублей

Владислав Бакальчук подал иск о возврате домена Wildberries.ru из ООО «РВБ»
#компании
#заявление
#wildberries
#татьяна бакальчук
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МТС перечислит в бюджет несколько миллиардов рублей незаконного дохода
ФАС обязала МТС перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей незаконного дохода
14 октября 2024, 10:30

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Федеральная антимонопольная служба России обязала компанию МТС по итогам дела о повышении тарифов на связь в весенний период перечислить в бюджет страны три млрд рублей незаконного дохода. Об этом проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что в апреле и мае текущего года оператор в среднем на восемь процентов повысил стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов. ФАС выявила, что данное повышение было экономически не обоснованным, а также ущемляло интересы граждан.

Отмечается, что МТС должен снизить тарифы для абонентов, которых коснулось повышение цен на услуги мобильной связи. Примечательно, что мера изъятия необоснованно полученного дохода от повышения тарифов будет применена впервые.

Читайте также:

Эксперт «МТС Travel» назвал самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

В МТС сообщили о мощной DDoS-атаке, которая велась из пяти стран

ФАС возбудила дело против МТС из-за поднятия цен на услуги в марте и апреле
#дело
#эксперт
#фас
#услуги
#тарифы
#оператор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде состоялся показ благотворительного музыкального спектакля «Жить»
14 октября 2024, 10:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

В Павловском Посаде прошёл показ социального музыкального спектакля «Жить» от коллектива «АванСцена» из Детской школы искусств имени Якова Флиера, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
Спектакль, созданный Алёсей Бурлаковой, состоит из историй, которые основанны на реальных событиях из жизни актёров и режиссёра. В нём затрагиваются важные темы любви, дружбы, предательства и потерь, однако в каждой истории герои делают выбор — продолжать жить.

Актёрами стали дети и взрослые, а также молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.

320 павловопосадцев, включая школьников и их родителей, ветеранов и детей участников СВО, стали зрителями благотворительного показа.

«Спасибо всем, кто принял участие. Отдельная благодарность моему другу и коллеге Максиму Коркину за помощь с транспортом. Гастроли коллектива продолжим дальше», — отметила на своей странице в Социальной сети Депутат Московской областной Думы Линара Самединова.
Читайте также:

В Волоколамске устроили праздник в честь посвящения первокурсников в студенты

Московский камерный оркестр Musica Viva выступил для раненых бойцов СВО

В Жуковском в рамках пилотного проекта открыли школьный театр
#театр
#спектакль
#московская область
#павловский посад
#благотворительность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье начнут разливать шотландский виски Glendale
Luding Group будет разливать в России шотландский виски Glendale
14 октября 2024, 10:23

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Российская компания Luding Group подписала контракт с шотландской Campbell Mayer, согласно которому теперь сможет разливать виски Glendale. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник Luding Group.
По данным издания, ранее Glendale разливался только в Шотландии. Однако уже к концу 2024 года выпуск алкогольного напитка собираются наладить в Подмосковье на Коломенском винно-коньячном заводе.

В Luding пояснили, что данное решение было принято для развития брендов своего портфеля, а также стратегией локализации производства. Кроме того, необходимо удовлетворить растущий спрос на качественный и доступный алкоголь.

КВКЗ планирует выпускать 70 тысяч бутылок ежемесячно. Пока стоимость за бутылку неизвестна, но позиционируют цену Glendale ближе к экономсегменту. В настоящее время шотландский виски сейчас стоит 1200 рублей за 0,7 литра.

Ранее сообщалось, что на полки российских магазинов вернётся французский коньяк Hardy.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, какие напитки вызывают самое тяжёлое похмелье

Компании, связанные с Global Spirits и олигархом Черняком, переданы в доход РФ

«Снижается в цене»: Эксперт рассказал, какой алкоголь предпочитают россияне
#подмосковье
#эксперт
#алкоголь
#напитки
#спрос
#россияне
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В приложении «Добродел» появился школьный электронный дневник
14 октября 2024, 10:17

Фото: iStock/Kirill Smyslov

Доступ к школьному электронному дневнику появился в подмосковном приложении «Добродел», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Благодаря новой опции приложения «Добродел» родителям больше не нужно переключаться между различными приложениями, чтобы узнать оценки и расписание уроков – всё это собрано в одном удобном интерфейсе», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
В приложении можно посмотреть расписание уроков на день и на неделю, полученные ребёнком отметки по предметам и по дате, узнать о домашних заданиях и о рейтинге ребёнка в классе.

Кроме того, в приложении заложена возможность отслеживать геолокацию ребёнка. Для этого на телефон ребёнка нужно установить приложение «Моя школа.Спутник», авторизоваться через ЕСИА, а на телефоне родителя в разделе «Электронный дневник» приложения «Добродел» выбрать в наверху справа точку геотрекинга. В министерстве отметили, что для того, чтобы воспользоваться этой опцией, профиль ребёнка должен быть привязан к родительскому профилю в МЭШ.

Читайте также:

Порталом госуслуг Подмосковья воспользовались более 200 млн раз

В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по оформлению экстренной помощи

Жители Подмосковья могут записаться на медосмотр через приложение «Добродел»
#цифровизация
#добродел
#приложения
#мингосуправления мо
#школьники
#родители
#московская область
#подмосковье
#надежда куртяник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РПЦ назвали провокацией инициативы о введении налога на бездетность
Священник РПЦ Лукьянов назвал идею ввести налог на бездетность провокацией
14 октября 2024, 10:09

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Инициативы по введению налога на бездетность в России являются провокацией, заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передает РИА Новости.
По мнению священнослужителя, подобные идеи «вбрасываются, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий». Лукьянов отметил, что провокационные инициативы ведут к ослаблению суверенитета страны, а их появление подтверждает правильность действий с целью защиты общества.

Священник заключил, что запрет на пропаганду чайлдфри оздоровит россиян.

Напомним, с инициативой ввести налог на бездетность выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Согласно его мнению, средства с налога можно отправить на модернизацию детских домов в РФ.

Читайте также:

В Кремле высказались о налоге на бездетность

Омбудсмен Ярославская: налог на бездетность не поможет нужны меры поддержки

Спикер ГД Володин предостерёг коллег от принятия закона о налоге на бездетность
#священник
#семьи
#запрет
#страны
#ограничения
#меры
#депутат
#налог
#рф
#володин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области оценили готовность муниципалитетов к зиме
14 октября 2024, 10:08

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В минувшие выходные первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев совершил рабочую поездку в Красногорск. Вместе с представителями местной администрации он проверил состояние контейнерных площадок в густонаселённых районах городского округа, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Проблема загруженности дворов припаркованным транспортом является основным препятствием для своевременного вывоза мусора в большинстве случаев. С целью решения этой проблемы муниципалитеты согласовывают с ГИБДД правила организации дорожного движения, чтобы предотвратить парковку автомобилей в неположенных местах и разгрузить дворы.

Кроме того, рамках визита был проведён осмотр муниципального бюджетного учреждения (МБУ) в посёлке Архангельское, которое обслуживает 310 дворов, 25 общественных территорий и более 400 многоквартирных домов (МКД). В ходе проверки были изучены следующие аспекты: укомплектованность штата и техники, зона обслуживания и ремонта, а также наличие общежития для вахтовиков.

«На сегодняшний момент мы понимаем сколько коммунальной техники уже готово к зиме, каков штат дворников, какая зарплата у сотрудников. Отработаны алгоритмы действий мастеров, водителей и механиков. Видим, все муниципалитеты ответственно подходят к подготовке к зимнему периоду — уделяют значительное внимание обеспеченности базовым инвентарем, исправности средств малой механизации, наличию на складах МБУ противогололёдных материалов», — сообщил Григорьев.
В соответствии с установленными сроками, муниципалитет под контролем инспекторов министерства устранит все обнаруженные недостатки, проинформирует жителей о правилах парковки в неположенных местах и проведёт необходимое обучение сотрудников коммунальных служб.

Читайте также:

В Луховицах ищут подрядчика на капитальный ремонт теплосетей

На Запорожской АЭС оценили готовность Энергодара к зиме

В Красногорске состоялись рейды по выявлению водителей в нетрезвом состоянии
#проверки
#дворы
#муниципалитеты
#капитальный московская область
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загруженность дорог Подмосковья утром 14 октября составила пять баллов
14 октября 2024, 09:59

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 14 октября, составляет пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются по направлению к Москве на трёх федеральных трассах и 14 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом отмечаются при движении в сторону столицы на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское, Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Минское, Рязанское, Боровское, Варшавское, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали 1,1 млн автомобилей, что на 1,3% больше, чем в среднем в прошлом месяце.

Читайте также:

В Москве моют шампунем дороги и тротуары

Опасность растёт: подмосковных мотоциклистов призвали завершить сезон

В деревне Сабурово стартовало строительство путепровода
#пробки
#трафик движения
#дороги
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате