В ноябре в России состоится VIII просветительский марафон «Знание.Первые»

Фото: пресс-служба общества «Знание»
Восьмой просветительский марафон «Знание.Первые» будет проходить с 4 по 6 ноября в московском Манеже, а также в каждом федеральном округе страны и на новых территориях, сообщает пресс-служба российского общества «Знание».
«На площадках марафона более 80 лекторов общества «Знание» проведут открытые лекции, диалоги и дискуссии, участие в марафоне примут также общественные и государственные деятели, руководители крупных компаний, герои, успешные предприниматели, учёные и представители сферы искусства», — говорится в сообщении.Отмечается, что в числе спикеров будут спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и патриарх Кирилл, худрук и директор Мариинского театра Валерий Гергиев, Владимир Машков, Николай Цискаридзе и многие другие.
Полная информация о предстоящем марафоне размещена на официальном сайте общества «Знание».
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Лев Каштанов