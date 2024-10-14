В ноябре в России состоится VIII просветительский марафон «Знание.Первые»

Три здания административно-хозяйственного назначения построят на территории Киностудии им. Горького в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по строительству и градостроительной политике Владимир Ефимов. Уточняется, что общая площадь составит более десяти тысяч «квадратов».