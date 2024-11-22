«Чрезвычайно сложная задача»: на Западе оценили возможность сбить ракету «Орешник»

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Российскую ракету «Орешник» практически невозможно сбить из-за разделяющейся головной части и огромной скорости. Об этом пишет издание Defense One.
Издание ссылается на директора проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Тома Карако, который признался, что не понимает, чем Россия нанесла удар по заводу в Днепропетровске. По кадрам удара он предположил, что новое оружие, скорее всего, оснащено боеголовкой с разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.
По его словам, разделяющиеся боеголовки маневренны, что значительно осложняет работу систем противовоздушной обороны. И от такой ракеты очень сложно защищаться, заключил эксперт.
Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российской ракетный комплекс «Орешник», ударив по «Южмашу». На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно.
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«Если это действительно боеголовка РГЧ ИН, то это будет чрезвычайно сложная задача — поразить несколько целей, если они летят очень быстро, особенно если это (происходит) на возвышенной траектории», — отметил Карако.
По его словам, разделяющиеся боеголовки маневренны, что значительно осложняет работу систем противовоздушной обороны. И от такой ракеты очень сложно защищаться, заключил эксперт.
Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российской ракетный комплекс «Орешник», ударив по «Южмашу». На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно.
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Элина Позднякова