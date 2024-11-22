В Госдуме назвали баллистическую ракету «Орешник» козырем России

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Новейшая баллистическая ракета «Орешник» является козырем России, заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия», генерал-майор Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что Россия в день небесного покровителя своей армии Михаила Архангела «вынула из рукава козырь», который некому и нечем побить.
Ивлев добавил, что российские военные наносят ответные удары по военным и энергетическим объектам на территории Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре. Он подчеркнул, что западные страны были предупреждены о последствиях применения ВСУ дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России.
Днём ранее президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с началом украинских обстрелов с применением западного дальнобойного оружия. Глава государства сообщил об успешном ударе баллистической ракетой «Орешник» по оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Ивлев добавил, что российские военные наносят ответные удары по военным и энергетическим объектам на территории Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре. Он подчеркнул, что западные страны были предупреждены о последствиях применения ВСУ дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России.
Днём ранее президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с началом украинских обстрелов с применением западного дальнобойного оружия. Глава государства сообщил об успешном ударе баллистической ракетой «Орешник» по оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Анастасия Чинкова