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Всего одного удара ракетой «Орешник» с ядерным зарядом достаточно для того, чтобы уничтожить Киев. Об этом заявил заявил в эфире киевского телеканала кандидат химических наук Глеб Репич, передает украинское издание «Страна».
«Все будет разрушено до фундамента: если Россия атакует Киев ракетой "Орешник" с ядерным зарядом, и сбросит его на Крещатик, то снесет такие районы, как Лукьяновка, Подол, Соломенка, Демеевка и Печерск», — заявил Репич.
По его словам, хватит всего пяти блоков из шести. При этом последним можно дополнительно уничтожить населенный пункт в пригороде украинской столицы.
Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российской ракетный комплекс «Орешник», ударив по «Южмашу». На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно.
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