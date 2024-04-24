На маршрут Пущино — Москва вышли новые автобусы

Фото: Мария Панина
Новые автобусы большого класса марки Yutong поставил на маршрут, курсирующий между городом Пущино и Москвой, перевозчик «Мострансавто», преимущества новых машин успели оценить и пассажиры, и водители, передаёт корреспондент Мария Панина.
«Автобус очень удобный для водителя: лёгкое и чувствительное управление, мощный двигатель, надёжные тормоза, хороший обзор. И пассажирам хорошо: есть кондиционер, вентиляторы, отопление вдоль всего борта и большое расстояние между сидениями», — поделился впечатлениями водитель «Мострансавто» Игорь Ремский.В автобусе 51 посадочное место, в салоне есть USB-розетки для зарядки гаджетов, видеонаблюдение и электронные рейсоуказатели. Кроме того, в автобусе есть просторный отсек для багажа. А для удобства пассажиров при посадке машина снащена системой «книлинг», позволяющей «наклонить» автобус, если тротуар оказывается ниже дверей салона.
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