Трём округам Подмосковья передали школьные автобусы

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Школьные автобусы передали городским округам Можайский, Орехово-Зуевский и Долгопрудный, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Технику получила средняя школа «Созвездие Вента» в Можайске, средняя общеобразовательная школа №16 в Долгопрудном и орехово-зуевская средняя общеобразовательная школа №17», — отмечается в сообщении.Школьные автобусы марки ПАЗ будут возить в школы детей из отдалённых деревень и сёл, в которых нет собственных учебных заведений. Кроме того, на этих автобусах школьники смогут ездить на различные соревнования и конкурсы.
Ранее школьные автобусы были переданы пяти подмосковным муниципалитетам: Богородскому округу, Коломне, Волоколамскому округу, Шатуре и Красногорску.
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Лев Каштанов