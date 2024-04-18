В автобусах Подмосковья разместят 2,5 тыс. портретов ветеранов ВОВ

Фото: пресс-служба регионального отделения общественного движения «Бессмертный полк»
Акцию «Бессмертный полк в автобусах» запускает в Московской области компания-перевозчик «Мострансавто», сообщает пресс-служба регионального отделения общественного движения «Бессмертный полк».
«Семейные герои жителей Подмосковья будут вновь сопровождать пассажиров в преддверии Дня Победы на самых разных маршрутах всей Московской области. 2500 портретов участников Великой Отечественной войны будут размещены в автобусах», — цитируются в сообщении слова главы штаба регионального отделения «Бессмертного полка России», члена Общественной палаты Московской области Валерия Анисимова.Отмечается, что автобусы с портретами ветеранов начнут курсировать в регионе с 1 мая. О том, как принять участие в акции, рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Все фотографии и истории, которые отправят организаторам акции, будут загружены в архив Бессмертного полка России.
«Фотографии и информацию о своих близких — участниках Великой Отечественной войны, желающие могут направить на электронную почту bpr50@polkrf.ru. Нужно сообщить ФИО, годы жизни, воинское звание, а также дополнительные сведения, касающиеся боевого или трудового пути», — сказала Швелидзе.
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