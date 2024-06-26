На маршрут в Одинцовском округе вышли четыре новых автобуса

Фото: Хавива Фонина
Четыре новых автобуса марки ЛиАЗ 5292 вышли на маршрут №22 «Ершово — Звенигород — станция Голицыно» в Одинцовском городском округе, об особенностях новых машин рассказал водитель Георгий Шпаков, передаёт корреспондент Хавива Фонина.
«Созданы комфортные условия для пассажиров и шофёра. Автобусы с низкой посадкой удобны для маломобильных людей. В салоне есть места для пассажиров с ограниченными возможностями и кнопка для связи с водителем. Интервалы в утренний и вечерний час пик — всего 15 минут, днём, когда поток пассажиров снижается, интервал составляет 20 минут», — сказал Шпаков.Новые автобусы могут перевозить до 100 пассажиров, причём количество сидячих мест увеличено по сравнению с предыдущей моделью с 32 до 41. Кресла мягкие, оснащённые ремнями безопасности и сетчатыми карманами. В салоне есть багажные полки, а также система кондиционирования, видеонаблюдения и электронные таблички-рейсоуказатели.
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