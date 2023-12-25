На маршрутах Подмосковья появились брендированные автобусы Мострансавто

Автор законопроекта о штрафах за появление в обнаженном виде в общественных местах, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что мнение большинства граждан России, которые категорически против «содомских случек», должно быть учтено сегодня. Об этом сообщает РИА Новости.