На маршрутах Подмосковья появились брендированные автобусы Мострансавто

Фото: пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На маршруты Мострансавто вышли автобусы, забрендированные в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Брендированные автобусы появились в рамках проекта «Зима в Подмосковье». В общей сложности было украшено 60 автобусов большого класса.
Стоит отметить, что помимо тематической символики, на внешний бортах транспорта находится электронный адрес сайта «Путеводитель по Подмосковью». Также внутри салонов автобусов на протяжении праздников пассажиров будут сопровождать аудио поздравления с Новым годом от жителей и гостей Московской области.
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«Компания ежегодно принимает участие в проекте «Зима в Подмосковье», главная цель которого — познакомить туристов и жителей региона с достопримечательностями и местами проведения зимнего отдыха в Московской области», — отметили в ведомстве.
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Мира Полтева