В подмосковных автобусах прозвучат новогодние поздравления от 25 пассажиров

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Компания Мострансавто получила от пассажиров 25 записей поздравлений с Новым годом, которые будут транслировать в автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Получили 25 записей с добрыми пожеланиями от жителей и гостей Московской области. Чаще всего пассажиры желали удачи, счастья и благополучия в наступающем году. Новогодняя акция длилась неделю – заявки принимали до 18 декабря. Сообщения помогут создать атмосферу праздника в салонах автобусов крупнейшего перевозчика Подмосковья», – говорится в сообщении.Поздравления будут транслировать в период продолжительных новогодних каникул.
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Лора Луганская