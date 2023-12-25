Жителей Подмосковья приглашают на переподготовку для трудоустройства водителями автобусов

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Мострансавто приглашает желающих на должность водителей автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Участвовать в программе могут женщины и мужчины старше 21 года, обладающие водительским удостоверением категорий B или C. Им необходимо пройти программу профессиональной переподготовки на категорию D. После успешной сдачи экзаменов кандидат будет трудоустроен в Мострансавто.
Желающие пройти обучение могут записаться по номеру +7 (903) 161-92-91 или направить заявку на почту rabota@mtamo.ru.
Для водителей автобусов предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатные поездки в автобусах предприятия, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 9 тыс рублей за аренду жилья для иногородних работников, отпуск до 42 календарных дней, сезонная форменная одежда, для детей работников – путёвки в оздоровительные лагеря.
Также иногородним сотрудникам для обустройства на новом месте жительства выплачивается материальная помощь в размере 10 тыс рублей ежемесячно в течение первых трёх месяцев с момента трудоустройства.
В министерстве добавили, что в Мострансавто сейчас работают более 9 тыс водителей, и набор в различные филиалы предприятия продолжается.
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Желающие пройти обучение могут записаться по номеру +7 (903) 161-92-91 или направить заявку на почту rabota@mtamo.ru.
«Переподготовка проводится на базе автошколы в Балашихе. Изучение теории проходит дистанционно. После окончания обучения сотрудник должен отработать в должности водителя автобуса Мострансавто не менее года. Это обязательное условие для участия в программе», – говорится в сообщении.Во время обучения соискателям выплачивается стипендия.
Для водителей автобусов предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатные поездки в автобусах предприятия, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 9 тыс рублей за аренду жилья для иногородних работников, отпуск до 42 календарных дней, сезонная форменная одежда, для детей работников – путёвки в оздоровительные лагеря.
Также иногородним сотрудникам для обустройства на новом месте жительства выплачивается материальная помощь в размере 10 тыс рублей ежемесячно в течение первых трёх месяцев с момента трудоустройства.
В министерстве добавили, что в Мострансавто сейчас работают более 9 тыс водителей, и набор в различные филиалы предприятия продолжается.
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Лора Луганская