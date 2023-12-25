Жителей Подмосковья приглашают на переподготовку для трудоустройства водителями автобусов

27 декабря состоится Полнолуние в Раке. Важно быть отзывчивыми и прислушаться к интуиции. На этой неделе надо уделить внимание семье. На первый план желательно поставить близких людей и семейные ценности. Благоприятно создавать уют дома. Об этом «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.