Выпускникам Клинского филиала РГСУ вручили дипломы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Около 150 выпускников Клинского филиала Российского государственного социального университета получили дипломы, в торжественном вручении приняли участие глава округа Клин Алёна Сокольская и руководители вуза, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отмечается, что 29 выпускников получили дипломы с отличием.
В администрации округа подчеркнули, что Клинский филиал РГСУ готовит специалистов, необходимых муниципалитету, а местные власти выступают главным оператором, который взаимодействует с работодателями.
Читайте также:
В клинской деревне Решоткино открыли отремонтированный ФАП
В Клину за лето планируют очистить от борщевика 4,5 тыс. га земли
В Клину готовят к сдаче дом для переселенцев из аварийного жилья
«Главным фактором является востребованность сегодняшних выпускников. Например, практически все выпускники группы «Педагогическое образование» уже работают учителями в клинских школах», — говорится в сообщении.
В администрации округа подчеркнули, что Клинский филиал РГСУ готовит специалистов, необходимых муниципалитету, а местные власти выступают главным оператором, который взаимодействует с работодателями.
Читайте также:
В клинской деревне Решоткино открыли отремонтированный ФАП
В Клину за лето планируют очистить от борщевика 4,5 тыс. га земли
В Клину готовят к сдаче дом для переселенцев из аварийного жилья
Лев Каштанов