На маршруты Мострансавто в Пушкинском округе вышли пять новых ЛиАЗов

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Пять новых автобусов ЛиАЗ 5292вышли в Пушкинском округе на маршруты компании «Мострансавто», эти автобусы рассчитаны на 100 пассажиров, при этом число посадочных мест в них увеличено с 32 до 41, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«По два новых автобуса вышли на маршруты №40 («станция Пушкино — станция Щёлково») и №451 («Пушкино — метро ВДНХ) и один — на маршрут №316, связывающий микрорайон Детская в Ивантеевке с автостанцией ВДНХ в Москве», — говорится в сообщении.Отмечается, что в новых автобусах мягкие эргономичные кресла с удобными подлокотниками, высокой спинкой, откидными столиками и сетчатыми карманами. Каждое кресло снабжено ремнём безопасности. В салоне есть багажные полки, а также электронные рейсоуказатели, система климат-контроля и USB-розетки для зарядки гаджетов.
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