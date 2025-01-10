На маршруты Мострансавто в Пушкинском округе вышли пять новых ЛиАЗов

Королёв, известный как «космическая столица России», активно развивается, поэтому вопрос транспортной доступности города становится все более актуальным. Одной из самых волнующих тем для жителей остается строительство метро и запуск Московских центральных диаметров (МЦД). «Радио 1» расскажет, когда в Королёве появится метро, что из себя представляет МЦД-5 и какие будут ближайшие станции метро ​до города.