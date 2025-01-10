Расписание электричек Казанского направления и МЦД-3 изменилось до конца января

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения поездов, курсирующих на МЦД-3 и Казанском направлении, изменился с 10 по 31 января из-за работ на участке между станциями Люберцы и Быково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«На участке Люберцы — Быково будет проводиться модернизация инфраструктуры. В связи с этим у ряда поездов изменится время отправления и прибытия, а в ночное время (с полуночи до 6 утра) будет увеличен интервал между электричками МЦД, а также между поездами до Казанского вокзала», — отмечается в сообщении.Актуальное расписание пассажиры могут уточнить на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение ЦППК.
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