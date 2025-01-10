Расписание электричек Казанского направления и МЦД-3 изменилось до конца января

График движения поездов, курсирующих на МЦД-3 и Казанском направлении, изменился с 10 по 31 января из-за работ на участке между станциями Люберцы и Быково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.