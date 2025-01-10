В Подмосковье уменьшилось число ДТП

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Количество дорожно-транспортных происшествий в Московской области в 2024 году стало меньше на два процента по сравнению с показателями предыдущего года, снизилось и число пострадавших и погибших в авариях, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего в 2024 году на дорогах Подмосковья зафиксировано 3 тысячи 879 ДТП — это на 2% меньше, чем в 2023 году. Травмы разной степени тяжести в дорожных авариях получили 4 тысячи 373 человека, погибли 647 человек — на 3% меньше, чем в 2023 году», — уточнил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что снизилось число таких ДТП, как наезд на пешеходов, стоящие машины и препятствия, также стало меньше столкновений движущихся машин. Алексей Гержик подчеркнул, что, несмотря на сокращение числа таких происшествий, именно эти виды аварий остаются наиболее частыми. При этом в 2024 году стало больше наездов на животных, опрокидываний машин и аварий с участием самокатов.
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