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В Подмосковье уменьшилось число ДТП

Видео: пресс-служба МТДИ МО

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Количество дорожно-транспортных происшествий в Московской области в 2024 году стало меньше на два процента по сравнению с показателями предыдущего года, снизилось и число пострадавших и погибших в авариях, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.


«Всего в 2024 году на дорогах Подмосковья зафиксировано 3 тысячи 879 ДТП — это на 2% меньше, чем в 2023 году. Травмы разной степени тяжести в дорожных авариях получили 4 тысячи 373 человека, погибли 647 человек — на 3% меньше, чем в 2023 году», — уточнил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что снизилось число таких ДТП, как наезд на пешеходов, стоящие машины и препятствия, также стало меньше столкновений движущихся машин. Алексей Гержик подчеркнул, что, несмотря на сокращение числа таких происшествий, именно эти виды аварий остаются наиболее частыми. При этом в 2024 году стало больше наездов на животных, опрокидываний машин и аварий с участием самокатов.

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Подмосковные ветеринары посоветовали чистить питомцам зубы 2-3 раза в неделю
10 января 2025, 16:45

Фото: iStock / Sladic

Здоровые зубы у животных невозможны без регулярной гигиены полости рта в домашних условиях и посещения стоматолога. При отсутствии ухода у питомцев из-за остатков пищи может образоваться зубной камень, что вызывает воспаление дёсен и другие заболевания, сообщили в Государственной ветеринарной службе Московской области.
«Владельцам следует чистить зубы животного 2-3 раза в неделю с самого раннего возраста. Это приучит любимца к регулярной процедуре. Для этого необходимо использовать специальные зубные щётки, которые не травмируют десны, и пасты. В качестве профилактики можно давать питомцу лакомства для механического удаления налёта и массажа дёсен», – отметили подмосковные ветеринары.
Усиленное слюноотделение, запах из рта, наличие темного налёта, покраснения или воспаления, а также выпадение зубов – повод обратиться к специалисту.

В Подмосковье в государственных учреждениях ветеринарии принимают в том числе стоматологи. Показывать питомца специалисту для профилактического осмотра рекомендуется не реже раза в год. При необходимости доступны ультразвуковая чистка и удаление зубов, санация ротовой полости.

Узнать адрес ближайшей клиники и уточнить часы приёма можно по единому телефону 7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00. Записаться на приём также можно на региональном портале госуслуг.

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#московская область
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В Подмосковье 11 и 12 января проведут акции по сбору вторсырья
10 января 2025, 16:20

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Экологические акции по сбору вторсырья на переработку проведут волонтёры в ближайшие выходные — 11 и 12 января — в четырёх городских округах Московской области, принять участие в акциях могут все желающие, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В ходе акций на переработку будет принимать пластик, макулатуру, металл и стекло. Все отходы должны быть чистыми и сухими. Приглашаются также добровольцы, которые помогут с сортировкой и погрузкой собранного вторсырья», — говорится в сообщении.
В субботу, 11 января, акции будут проходить в Химках по адресу: улица Германа Титова, дом №14/1 с 12:00 до 13:00, а также в Домодедове возле гипермаркета «Лента» на улице Кирова (строение №28) с 10:00 до 10:20 и на парковке у ТЦ «Форус» (улица Гагарина, дом №37) с 10:30 до 10:40.

12 января сбор вторсырья будет проходить в Химках на улице Германа Титова, дом №14/1 с 12:00 до 13:00, в Мытищах по адресу: улица Мира, дом №32 корпус 2 с 12:00 до 14:00 и в Долгопрудном на улице Набережная, дом №35 с 12:00 до 13:30.

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#экологическая акция
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье обяжут нотариально заверять договоры дарения недвижимости
10 января 2025, 15:38

Фото: iStock / CHARTCHAI KANTHATHAN

Заключённые между гражданами договоры дарения недвижимого имущества теперь будут подлежать нотариальному заверению. Это положение вступит в силу 13 января, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
«Взаимодействие нотариата и Росреестра осуществляется в электронном формате, что позволяет жителям региона быстро и комфортно получить государственные услуги. Срок регистрации по нотариальным сделкам составляет 24 часа. Все договоры дарения, поступившие на государственную регистрацию до 13 января 2025 года, останутся действительными и не потребуют дополнительного нотариального удостоверения», – пояснили в ведомстве.
По данным подмосковного Минимущества, по итогам прошедшего года около 300 тыс. электронных обращений о государственной регистрации прав на объекты недвижимости в подмосковный Росреестр было представлено нотариусами Московской области и других регионов России.

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#московская область
#недвижимость
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Жителей Подмосковья позвали на зимний сбор съедобных грибов
10 января 2025, 15:20

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Знающие грибники зимой не теряют времени даром. Они отправляются на поиски грибов, которые приспособились к холодам, сообщили в пресс-службе Министерство экологии и природопользования Московской области.
В подмосковных лесах сейчас можно встретить опёнок зимний, устричную вешенку и дрожалку оранжевую. Все они растут на деревьях и не боятся снега.
«Сбор опёнка зимнего начинается в конце октября и продолжается до весеннего тепла. В холода гриб замерзает, а при потеплении оттаивает и продолжает расти. Он похож на летний опёнок, однако имеет тонкую чёрную бархатистую ножку и слизистую рыжеватую шляпку», – рассказали в ведомстве.
Устричная вешенка тоже начинает плодоносить поздней осенью и продолжает расти до весны. Окраска этого гриба зависит от дерева, на котором он растётю Она может быть светло-серой, дымчатой и кремовой. Молодые вешенки, особенно их шляпки, считаются деликатесом.
«Дрожалка оранжевая – самый необычный из съедобных зимних грибов. Она напоминает жёлтое или рыжее замёрзшее желе. В Европе такой гриб называют «жёлтым мозгом», «маслом троллей» или «маслом ведьмы». Дрожалка любит влагу и мороз, а при жаре высыхает. В китайской медицине этот гриб считается целебным. Он также используется в кулинарии», – отметили в Минэкологии.
Там назвали зимний сбор грибов увлекательным занятием, которое позволяет не только найти вкусные грибы, но и насладиться красотой леса.

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#подмосковье
#московская область
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Метро в Королёве: когда построят, МЦД-5 и ближайшие к городу станции
10 января 2025, 15:19

Фото: istockphoto / Dmitry Shchukin

Королёв, известный как «космическая столица России», активно развивается, поэтому вопрос транспортной доступности города становится все более актуальным. Одной из самых волнующих тем для жителей остается строительство метро и запуск Московских центральных диаметров (МЦД). «Радио 1» расскажет, когда в Королёве появится метро, что из себя представляет МЦД-5 и какие будут ближайшие станции метро ​до города.

Когда построят в метро в Королёве


Метро в Королёве появится не раньше 2030 года.

На данный момент планы строительства метро в Королёве находятся на стадии обсуждений. Несмотря на то, что Королёв входит в состав Московской агломерации и его население превышает 220 тысяч человек, полноценное метро пока не включено в приоритеты развития транспортной инфраструктуры.

Однако проект расширения московского метрополитена предусматривает улучшение транспортной доступности ближайших к Королеву районов. В долгосрочной перспективе возможно строительство линии метро, связывающей Королёв с Москвой напрямую, но конкретные сроки пока не определены.

Для жителей города значительную роль сыграет развитие МЦД, который обещает стать альтернативой метро.

Что такое МЦД и когда появится в Королёве


Московские центральные диаметры (МЦД) — это масштабный транспортный проект, объединяющий пригородные электрички и метро. МЦД предоставляет пассажирам возможность быстро и комфортно добираться до Москвы и других городов Подмосковья.

МЦД-5 планируют провести через Королёв, и его запуск ожидается примерно в 2028 году. Новый диаметр соединит города Пушкино, Королёв и Домодедово, протяжённость маршрута составит около 89 км, а на линии будет 39 станций, включая пересадки на метро и другие транспортные направления.

Сейчас ведутся подготовительные работы, но точные сроки начала работы ещё не определены и будут зависеть от темпов строительства.

Фото: istockphoto / Artem Cherednik

Ближайшие станции метро до Королева


Пока метро в самом Королеве нет, ближайшими станциями для жителей города остаются:

  • ВДНХ (Калужско-Рижская линия) — до станции можно добраться на автобусе или маршрутке.
  • Бабушкинская (также Калужско-Рижская линия) — еще одна популярная станция для жителей южных районов Королева.
  • Медведково (Калужско-Рижская линия) — удобна для жителей северной части города.
Пока планы строительства метро остаются лишь обсуждением, запуск МЦД-5 обещает стать важным шагом на пути к интеграции города в московскую транспортную систему

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Новые изменения в штрафах и регистрации ТС: Юрист раскрыл основные аспекты для водителей
Автоюрист Воропаев: самое важное для водителей — это повышение штрафов
10 января 2025, 15:18

Фото: iStock/PeopleImages

С первого января 2025 года российские автомобилисты столкнулись с новыми реалиями на дорогах. Вступили в силу изменения, касающиеся штрафов за нарушение правил дорожного движения. Теперь за превышение скорости на один — два километра в час придется заплатить больше привычных 250 рублей.
Кроме того, с нового года увеличились ставки утилизационного сбора на транспортные средства. Но и это еще не все! С первого марта вступят в силу изменения в законе о государственной регистрации транспортных средств. Теперь при постановке машины на учет в ГИБДД больше не потребуется предъявлять полис ОСАГО.

Автоюрист Лев Владимирович Воропаев в беседе с «Радио 1» объяснил все детали новых изменений, касающихся российских автомобилистов.

«Для автомобилистов, конечно, самое важное — это повышение штрафов. Это главная новость. Все остальные изменения, которые вступят в силу в двадцать пятом году, уходят на второй план. Тем не менее, у нас также предполагаются определенные плюсы для автомобилистов. Например, при регистрации транспортных средств в ГИБДД теперь не потребуется предъявлять действующий полис ОСАГО. Автомобиль можно будет поставить на регистрацию в Госавтоинспекции без предъявления соответствующего полиса», — пояснил автоюрист.

По его словам, в двадцать пятом году начнут тестировать камеры автоматической фото-видеофиксации, и в конце этого года автомобилистам, не застраховавшим свою ответственность по ОСАГО, будут приходить реальные штрафы. При этом с первого января штраф за повторное передвижение на автомобиле без страховки вырастет до трех — пяти тысяч рублей.

«Вот мне кажется, это глобальные новости именно для подавляющего большинства автолюбителей», — добавил он.

На вопрос о том, почему требования к ОСАГО становятся более строгими, несмотря на то что большинство автолюбителей охотно страхуют свои автомобили, юрист отметил, что существует отрицательная сторона полиса ОСАГО. Он пояснил, что проблемы действительно существуют, и люди, столкнувшиеся с выплатами по ОСАГО, понимают, что в подавляющем большинстве случаев страховые компании действуют недобросовестно. Также есть регионы, где по официальным данным более восьмидесяти процентов автолюбителей не страхуют свою ответственность по ОСАГО. Юрист отметил, что в первую очередь людей смущает цена самого полиса.

«Многие автолюбители считают, что стоимость полиса ОСАГО неоправданно высокая. На мой взгляд, это в какой-то степени действительно так, поскольку повышение цены связано, в том числе, с лоббистским и недобросовестным поведением страховых компаний. Вторая ситуация заключается в том, что на рынке выплаты по ОСАГО сложилась такая ситуация, когда страховые компании делают все возможное, чтобы заплатить как можно меньше или вообще ничего пострадавшему от дорожно-транспортного происшествия. Все это в совокупности толкает людей отказываться от приобретения полиса ОСАГО», — сказал Воропаев.

Еще одним важным изменением идет увеличение таможенного сбора на ввоз автомобилей. Новые расценки установлены с учетом инфляции, затрат на оформление и так далее. Насколько это повлияет на автомобильный рынок?

«Те таможенные сборы, о которых вы говорите, составляют каплю в море по сравнению с теми платежами, которые необходимо заплатить гражданину или юридическому лицу, который ввозит автомобиль в Российскую Федерацию. Они составляют менее процента от тех платежей, которые платит гражданин при растаможке автомобиля. Все-таки таможенные пошлины, которые он уплачивает за ввоз автомобиля в Российскую Федерацию, доходят до пятидесяти процентов от стоимости автомобиля. Это измеряется миллионами рублей. Плюс есть утилизационный сбор, который также имеет существенный размер. Поэтому те платежи, о которых вы говорите, составляют до тридцати тысяч рублей по сравнению с утилизационным сбором и таможенными пошлинами при ввозе в Российскую Федерацию — это совсем ничего. Я думаю, что они особо значения на рынок ввезенных автомобилей не окажут. А вот утилизационный сбор, который повышается теперь каждый год, конечно, сыграет свою роль», — пояснил юрист.

Эксперт считает, что повышение таможенных сборов и утилизационного сбора может оказать лишь временный эффект на рынок автомобилей. Он отметил, что цены на автомобили на российском рынке продолжают расти, что позволяет нивелировать разницу в стоимости из-за увеличения утилизационного сбора.

По его словам, это касается как автомобилей, которые уже были ввезены и находятся на перепродаже, так и тех, которые изначально были куплены у дилеров и остаются на рынке как вторичные. Кроме того, автомобили, производимые на территории Российской Федерации, также подвержены росту цен. Специалист заключил, что в связи с этим долгосрочного эффекта от повышения сборов не будет.

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#юрист
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В Шаховской капитально отремонтируют спорткомплекс
10 января 2025, 15:04

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Спорткомплекс «Шаховской ДОК», расположенный в рабочем посёлке Шаховская на 1-й Советской улице, в этом году ждёт капитальный ремонт, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать проектную документацию и выполнить капитальный ремонт спортивного комплекса по адресу: 1-я Советская улица, дом №61, а также поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта. Площадь здания спорткомплекса — 516 квадратных метров. Завершить работы нужно в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 108 миллионов 653 тысячи 792 рубля 24 копейки. Заявки принимаются до 24 января.

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#комитет по конкуретной политике мо
#спорткомплекс
#капремонт
#шаховская
#капитальный ремонт
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Зарплаты подмосковных молодых воспитателей и учителей увеличили на 20-26%
10 января 2025, 14:54

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье с 1 января 2025 года для 10 тыс. молодых специалистов и педагогов без категории увеличили минимальные оклады. Таким образом, молодые учителя и педагоги дополнительного образования получат прибавку к окладам в среднем на 20%, молодые воспитатели – на 26%, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Помимо этого, должностные оклады педагогов образовательных учреждений проиндексируют на 4,2%.
«В 2025 году по программе губернатора мы увеличили зарплаты педагогам, учителям и воспитателям – это 90 тыс. работников. В регионе предусмотрено множество других мер поддержки педагогов – компенсации за арендованное жильё, доплаты молодым специалистам и так далее», – отметила зампред.
Как уточнили в пресс-службе Минобразования Московской области, в регионе минимальный оклад воспитателя увеличился с 12 432 до 20 050 рублей, учителя – с 14 589 до 21 913 рублей, педагога дополнительного образования – с 15 444 до 23 187.

Эти и другие меры должны помочь решить кадровые вопросы в образовательных организациях региона, поддержать учителей и воспитателей.

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#болатаева людмила
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала января вывезли более миллиона кубометров отходов
10 января 2025, 14:44

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше одного миллиона кубометров отходов вывезли региональные операторы Московской области в период с 1 по 8 января, все праздничные дни бригады сотрудников и спецтехники работали в две смены, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Больше всего мусора в указанный период вывез региональный оператор Сергиево-Посадского кластера: 215, 5 тыс. кубометров. Второе место по этому показателю занял оператор Ногинского кластера (вывезено 213 тысяч кубометров мусора). А замыкает топ-3 оператор Рузского кластера с результатом в 195 тысяч кубометров мусора», — говорится в сообщении.
Показатели по остальным кластерам за первые восемь дней января следующие: Каширский — вывезено 136 тысяч кубометров мусора, Воскресенский —133 тысячи кубометров, Чеховский — 103, 3 тыс. кубометров и Алексинский — 50 тысяч кубометров.

Отмечается, что с окончанием праздников вывоз мусора в Московской области вновь производится в штатном режиме.

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#минчистоты
#мусор
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#московская область
#подмосковье
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