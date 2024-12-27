На маршруты Мострансавто вышли 100 новых автобусов ЛиАЗ

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Сто новых автобусов ЛиАЗ большого класса вышли на маршруты крупнейшей подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» и ещё сто таких автобусов в настоящее время проходят регистрацию в ГАИ и сразу начнут использоваться сразу после постановки на учёт, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Новые автобусы уже обслуживают 40 наиболее востребованных и социально важных маршрутов в округах Электросталь, Чехов, Павлово-Посадский, Ступино, Реутов, Пушкинский, Подольск, Орехово-Зуевский, Одинцовский, Люберцы, Лыткарино, Лобня, Ленинский, Краснознаменск, Королёв. Истра, Домодедово, Долгопрудный, Дзержинский, Богородский и Балашиха», — говорится в сообщении.В новых ЛиАЗах установлены системы климат-контроля, пожаротушения и видеонаблюдения, есть USB-розетки для зарядки гаджетов, а также специальные места для инвалидных колясок и валидаторы для безналичной оплаты проезда.
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Лев Каштанов