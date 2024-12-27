На маршруты Мострансавто вышли 100 новых автобусов ЛиАЗ

В ноябре депутаты от фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с Сергеем Мироновым предложили законопроект, связанный с регулированием трудовой миграции в России, один из пунктов - запрет на получение ВНЖ (вида на жительство - прим. ред.) и гражданства для неквалифицированных иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора. Кроме того, предлагалось ограничить въезд членов семей мигрантов.