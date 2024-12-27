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Главная / Новости / Общество/ На маршруты Мострансавто вышли 100 новых автобусов ЛиАЗ

На маршруты Мострансавто вышли 100 новых автобусов ЛиАЗ

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Сто новых автобусов ЛиАЗ большого класса вышли на маршруты крупнейшей подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» и ещё сто таких автобусов в настоящее время проходят регистрацию в ГАИ и сразу начнут использоваться сразу после постановки на учёт, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.


«Новые автобусы уже обслуживают 40 наиболее востребованных и социально важных маршрутов в округах Электросталь, Чехов, Павлово-Посадский, Ступино, Реутов, Пушкинский, Подольск, Орехово-Зуевский, Одинцовский, Люберцы, Лыткарино, Лобня, Ленинский, Краснознаменск, Королёв. Истра, Домодедово, Долгопрудный, Дзержинский, Богородский и Балашиха», — говорится в сообщении.
В новых ЛиАЗах установлены системы климат-контроля, пожаротушения и видеонаблюдения, есть USB-розетки для зарядки гаджетов, а также специальные места для инвалидных колясок и валидаторы для безналичной оплаты проезда.

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#минтранс мо
#автобусы
#мострансавто
#общественный транспорт
#московская область
#подмосковье
Губернатор Воробьёв провёл личный приём граждан
27 декабря 2024, 13:18

Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Традиционный личный приём жителей разных подмосковных округов провёл в преддверии Нового года губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«В ходе приёма был охвачен широкий спектр вопросов — от установки детской площадки до капремонта школы искусств. Встреча состоялась в областном отделении фонда «Защитники Отечества» в Красногорске», — отмечается в сообщении.
Девятиклассник из Дубны Григорий Егоров попросил губернатора оказать содействие в покупке цифровой химической лаборатории для школы.

«Дубна у нас — флагман науки. Вы знаете, как президент относится к ученым, инвестициям, которые сделаны в отрасль, в частности, в ядерную физику, химическую индустрию. Всем понятно, что нам нужны и открытия, и внедрения, и готовые продукты, а без людей, занимающихся наукой, это сделать невозможно. (…) Лаборатория, о которой просит Григорий, обязательно будет в его гимназии», — заверил Андрей Воробьёв.
Многодетная жительница деревни Шилово Раменского округа Любовь Хан попросила установить новую игровую площадку для детей. По решению губернатора такая площадка будет установлена к 1 июля, там сделают резиновое покрытие, поставят различные горки и качели, сделают ограждение, уличное освещение подключат камеры системы «Безопасный регион».

Андрей Воробьёв и Любовь Хан с двумя дочерями. Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

По просьбе жителей Ступина там появится всесезонный манеж для игры в футбол: его постройку завершат к 1 сентября 2026 года. Работы проведут в рамках капитального ремонта стадиона «Металлург».

Андрей Воробьёв (слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

А в Люберцах капитально отремонтируют детскую школу искусств: работы начнутся в 2025 году и должны быть завершены за год. Кроме того, в Наташинском парке в будущем году завершат второй этап благоустройства, работы будут идти также в парковой зоне озера Чёрное и в Летнем парке в Малаховке.

На личный приём к губернатору приехал также участник СВО Константин. Он заключил контракт в 2022 году, был тяжело ранен и контужен. Сейчас Константин работает в люберецком Центре поддержки участников спецоперации и их семей, а в январе собирается вновь заключать контракт с Минобороны РФ. Константин поблагодарил губернатора и всё Подмосковье за помощь участникам СВО и подарил знамя, на котором расписались бойцы.

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

«Мы гордимся нашими ребятами, героями. Понимаем, что пока они на передовой, наша задача – уделить внимание их семьям и детям, проявить заботу. Стараемся это делать как здесь, в фонде «Защитники Отечества», так и в каждом муниципалитете. Ребята, вы в нашем сердце — только вперёд, молимся за вас и всех обнимаем», — передал бойцам Андрей Воробьёв.


Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

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#московская область
#подмосковье
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Старейший британец объяснил свое долголетие употреблением собачьего корма
27 декабря 2024, 13:15

Фото: istockphoto/PeopleImages

Старейший мужчина Великобритании недавно отпраздновал своё 110-летие. Такую долгую жизнь мужчина объяснил в числе прочего тем, что ему приходилось питаться собачьим кормом и пить морскую воду.
Дональд Роуз отметил свой 110-й день рождения в доме престарелых, передаёт Daily Mail. Для него приготовили специальный онлайн-концерт, в котором юбиляра поздравили своими выступлениями певец Элфи Бо и актриса Кейт Эшби. Кроме того, британская королевская семья прислала долгожителю открытку из Букингемского дворца.

Роуз участвовал во Второй мировой войне. Именно тогда ему и случилось питаться кормом для собак, запивая его морской водой. Почтенный старец считает, что после такого рациона внутренности у него «замариновались», что и позволило дожить до таких преклонных лет.

Мужчина начинал службу в танковых войсках, затем был снайпером в английском Королевском полку. Он имеет множество британских наград, а также орден Почётного легиона — высшую награду Франции. Сам Роуз героем себя не считает, а говорит, что просто делал то, что должен был.

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#актриса
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Где в Подольске покататься на коньках: бесплатные и платные катки, адреса
27 декабря 2024, 13:14

Фото: iStock/ Dmytro Varavin

Одна из любимых зимних забав россиян — катание на коньках. На льду можно весело провести время с друзьями и семьёй. «Радио 1» подготовило список площадок, на которых жители и гости города Подольска могут провести покататься на коньках.

Топ-3 бесплатных катка в Подольске

Не на всех платных катках разрешают играть в хоккей или заниматься фигурным катанием. В то же время на бесплатных катках можно собрать команду и устроить любительский матч. При наличии собственных коньков есть возможность покататься и возле дома, ведь в городе уже подготовили немало ледовых площадок.

Так во дворах жилых домов открылись площадки по адресам:

Открытый каток по адресу улица Свердлова, 47;

Хоккейная коробка на улице Большая Зелёновская, 54/82;

Каток по адресу Парковая улица, 37.

Фото: iStock/ Tatiana Buzmakova

Топ-3 платных катка в Подольске


1. Каток в Парке им. В. Талалихина. Его площадь составляет 1500 квадратных метров. Ледовая площадка оснащена тёплым помещением с отдельными залами для переодевания, стойками на 250 мест для выдачи коньков и инвентаря в аренду, 320 шкафчиками для хранения вещей и обуви. Каток расположен по адресу Рабочая улица, 5Б. Узнать расписание сеансов можно на официальном сайте Парка им. Талалихина.

Стоимость одного сеанса длительностью два часа в праздничный день на катке в Парке им. Талалихина (взрослые с 12 лет — 1 человек) составит 250 рублей.

2. В лесопарке «Дубки» на улице Кирова, 63А расположен «Ледовый Дворец Витязь». На территории дворца проходят ледовые шоу, фестивали и спортивные мероприятия. Ещё там проходили съёмки сериала «Молодёжка». Гости комплекса также могут покататься на коньках.

2 января во дворце пройдёт Ледовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром», а с 3 по 4 января состоится Первый Российский Турнир Героев.

Разовое посещение «Ледового Дворца Витязь» (массовое катание, взрослые с 14 лет) обойдётся в 350 рублей. Расписание сеансов можно на официальном сайте.

3. На территории КСК Фаворит есть ледовый каток. На территории также присутствует кафе, в котором можно перекусить, не снимая коньки.

Входной билет в выходные стоит 350 рублей, а кататься можно с 11:00 до 23:00. Подробную информацию о работе катка можно узнать в группе «Вконтакте».

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Стало известно, как россияне оценивают работу Путина
ФОМ показал, что 80 процентов россиян хорошо оценивают работу Путина
27 декабря 2024, 13:05

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)Путин подписал указ о выплатах детям военнопленных или пропавших без вести

По результатам последнего опроса ФОМ, подавляющее большинство россиян положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что 80% респондентов выразили мнение, что Путин «скорее хорошо» выполняет свои обязанности, в то время как лишь 9% высказались против. Доверие к президенту также остается высоким: 78% граждан РФ заявили, что доверяют ему, тогда как 12% выразили недоверие.

Вопросы о работе правительства также получили положительные оценки. Более половины опрошенных (51%) отметили, что хорошо оценивают деятельность правительства страны, а 58% россиян считают, что глава правительства Михаил Мишустин успешно справляется со своими обязанностями. Недовольство его работой выразили 13% респондентов.

Кроме того, в рамках опроса респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. 43% участников опроса заявили, что проголосовали бы за партию «Единая Россия». На втором месте по популярности оказалась ЛДПР с 9%, далее следуют КПРФ с 8%, а также партии «Новые люди» и «Справедливая Россия», за которые проголосовали бы по 2% опрошенных.

Опрос был проведен с 20 по 22 декабря 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов старше 18 лет из 104 населенных пунктов в 53 субъектах России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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ВНЖ 2025: что такое, как подать, как проверить готовность и какие документы нужны для получения
27 декабря 2024, 12:43

Фото: iStock/mirsad sarajlic

В ноябре депутаты от фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с Сергеем Мироновым предложили законопроект, связанный с регулированием трудовой миграции в России, один из пунктов - запрет на получение ВНЖ (вида на жительство - прим. ред.) и гражданства для неквалифицированных иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора. Кроме того, предлагалось ограничить въезд членов семей мигрантов.
Однако, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выступила против данного законопроекта. По её мнению, идея ограничения получения ВНЖ в России или российского гражданства трудовыми мигрантами является преждевременной.

Стоит отметить, что совсем недавно Совфед одобрил закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

Согласно новому закону, иностранные граждане будут приниматься на обучение в общеобразовательные школы только при условии предъявления документа, подтверждающего законность их пребывания на территории России. Также при приёме в школу ребёнку необходимо успешно сдать тест на знание русского языка.

Несмотря на ужесточение законов и предложенные ограничения, иностранные граждане продолжают приезжать в Россию, в частности на заработки. О том, как подать и получить ВНЖ, какие нужны документы, читайте в материале «Радио 1».

Что такое ВНЖ


Вид на жительство или ВНЖ — это документ, который даёт право иностранцу постоянно жить в России, свободно въезжать и выезжать из страны, легально работать и пользоваться основными правами гражданина. Для лиц, не имеющих гражданство, ВНЖ заменяет удостоверение личности.

Как подать и получить ВНЖ


Документы для получения ВНЖ могут понадобиться разные — всё зависит от конкретного случая. Поэтому перед их сбором лучше прийти на консультацию в территориальное подразделение ГУВМ МВД или миграционный центр (такие есть в крупных городах, например в Москве — Многофункциональный миграционный центр). Записаться можно при личном посещении, за границей проконсультироваться и подать документы можно в дипломатическом представительстве или консульстве РФ.

Когда будут собраны документы, необходимо записаться на приём в территориальное подразделение ГУВМ МВД или миграционный центр. Будьте готовы к тому, что придётся отстоять длинные очереди, бывает и так, что у желающих получить ВНЖ не получается подать документы в тот же день.

Когда дойдёт ваша очередь, просто передайте все документы инспектору. Он проверит и, если с документами всё в порядке, даст справку, что они приняты. Если чего-то будет не хватать или бумаги будут некорректно заполнены, заявление не примут, и придётся записываться снова, когда всё исправите.

Если выдачу ВНЖ одобрили, вам пришлют почтой бумажное уведомление об этом. Получить ВНЖ надо в течение 15 дней после вынесенного решения. Иностранцы старше 14 лет должны получить документ лично. Детей младше 14 лет вписывают в ВНЖ родителя или опекуна, туда же вклеивают и фотографии детей.


Какие права и обязанности должен соблюдать человек, который подаёт на ВНЖ


Вид на жительство даёт право:
  1. Жить в России и свободно перемещаться по её территории, кроме нескольких закрытых зон.
  2. Приезжать и уезжать из страны бесчисленное количество раз и без визы.
  3. Работать в любом регионе без трудового патента или разрешения на работу.
  4. Получать медицинскую помощь по ОМС.
  5. Получать соцпособия, пенсию и бесплатное образование, если для этого есть основания.
  6. Оформлять приглашение на въезд в страну для родственников или знакомых.
  7. Подать документы на российское гражданство.
Имеющему вид на жительство нельзя:
  1. Служить в армии по призыву даже на гражданских должностях, однако можно служить по контракту.
  2. Работать на муниципальной или госслужбе, в органах безопасности РФ и компаниях, которые обеспечивают госбезопасность.
  3. Быть капитаном гражданского воздушного судна.
  4. Служить на военном корабле или входить в состав экипажа российского гражданского водного судна: быть капитаном, его старшим помощником, старшим механиком, радистом.
  5. Голосовать и избираться на региональном и федеральном уровнях.
  6. Выезжать из РФ на срок суммарно более полугода в течение календарного года, иначе вид на жительство аннулируют. Исключения: болезнь, смерть родственников или служебная необходимость.
  7. Посещать закрытые зоны: закрытые военные городки, закрытые административно-территориальные образования и учреждения с регламентированным посещением для иностранцев.
Владелец ВНЖ обязан соблюдать российское законодательство, обеспечивать себя и членов семьи ежемесячным доходом не ниже прожиточного минимума на душу населения того региона, где человек подавал заявление на ВНЖ, и ежегодно подтверждать своё право проживания в России в ГУВМ МВД.

Какие документы нужны для оформления ВНЖ


Основной пакет документов, который нужно собрать, чтобы подать на ВНЖ, следующий:

  1. Заявление на получение вида на жительство. Если будете подавать заявление лично в МВД, понадобится два экземпляра. Заявление можно заполнить от руки или напечатать на компьютере. но проще всего подать заявление через госуслуги.
  2. Квитанция об уплате госпошлины. С 1 июля 2024 года размер госпошлины составляет 6 тыс. рублей. Уплатить можно в любом банке или через госуслуги. Реквизиты лучше узнать в отделении ГУВМ МВД, в котором вы будете подавать документы, или онлайн, а также на сайте госуслуг.
  3. Паспорт, до окончания срока действия которого должно оставаться не менее 2—4 месяцев. Для детей понадобятся свидетельства о рождении.
  4. Фотографии цветные или чёрно-белые, 35 × 45 мм, без ретуши, 4 шт.
  5. Сертификат о знании русского языка, истории и права. Чтобы получить сертификат, надо сдать специальный экзамен в аккредитованном образовательном учреждении, обычно такие есть при миграционных центрах. Экзамен платный, его стоимость — около 6 тыс. рублей. Для сдачи понадобится паспорт, его нотариальный перевод, миграционная карта и регистрация. Сертификат, полученный для целей ВНЖ, действует бессрочно. Сертификат не обязаны предоставлять: дети до 18 лет, женщины старше 60 лет, мужчины старше 65 лет, носители русского языка, участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, иностранцы, получившие полное школьное или очное высшее образование в России или СССР, граждане Беларуси и Украины, недееспособные или ограниченно дееспособные иностранцы, высококвалифицированные специалисты и члены их семей, иностранцы, чьи родители или дети — россияне и постоянно проживают в стране.
  6. Медицинские справки. Перед подачей документов надо пройти медкомиссию, получить справку о состоянии здоровья и заключение об отсутствии опасных инфекций — лепры, сифилиса, туберкулеза, а также ВИЧ и наркозависимости. Медкомиссию надо проходить только в специально уполномоченных на это клиниках. Самому собрать все анализы нельзя. Обычно больницы предоставляют такие справки комплексно: платите деньги и за несколько часов сдаёте все анализы и проходите врачей. Чтобы пройти медкомиссию, понадобится паспорт и миграционная карта. Адрес уполномоченного медучреждения можно найти в интернете. Комиссия платная. Цену устанавливает больница, в среднем это 4000—5000 рублей. Срок действия справок — три месяца.
  7. Подтверждение доходов. Необходимо подтвердить доход не ниже прожиточного минимума в месяц и его легальность, для этого подойдут справки о доходах, выписка о банковском счёте, документ о получении алиментов.
  8. Документы на жильё нужны, если вы живёте в стране дольше трёх лет: выписка из ЕГРН, если жильё у вас в собственности, договор найма или постоянная регистрация, если снимаете.
При оформлении ВНЖ на детей понадобятся те же документы, что и для взрослых. Все актуальные бланки и памятки по оформлению ВНЖ, а также список дополнительных документов, необходимых для оформления ВНЖ, есть на сайте ГУВМ МВД.


Как долго рассматривают ВНЖ



Срок рассмотрения заявлений зависит от статуса желающего получить ВНЖ. Так, иностранцам с разрешением на временное проживание (РВП) нужно подождать 4 месяца, гражданам Украины — 4 месяца, высококвалифицированным специалистам или иностранным инвесторам — 3 месяца, гражданам Беларуси и депортированным с территории Крымской АССР — 3 месяца, участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников — 2 месяца, носителям русского языка — 2 месяца, иностранцам, в отношении которых отменено решение о приобретении гражданства РФ, — 2 месяца, иностранцам, в отношении которых прекращено гражданство РФ, — 15 дней, получившим политическое убежище — 15 дней, владельцам ВНЖ с ограниченным сроком действия, желающим заменить его на бессрочный, — 7 дней.


Фото: iStock/Noah Saob

Как проверить готовность ВНЖ



Проще всего проверить готовность ВНЖ на сайте ГУВМ МВД. Понадобится лишь указать регион, дату рождения и номер паспорта, который вы указали при подаче заявления. Данные обновляются автоматически по спискам территориальных органов ГУВМ МВД. Если время рассмотрения заявления вышло, а на сайте указано, что данных о вашем ВНЖ нет, придётся прийти в подразделение и сделать официальный запрос.


Сколько действует ВНЖ



Вид на жительство выдают бессрочно. Но его нужно менять в 14, 20 и 45 лет, а также в том случае, если поменяются фамилия, имя или отчество, или если испорчен документ. Электронную карточку выдают на десять лет.

Однако, есть исключение. Высококвалифицированным специалистам и членам их семей выдают ВНЖ на срок действия разрешения на работу. Если трудовой договор расторгнут досрочно, у иностранца будет 30 дней на то, чтобы найти работу и заключить новый договор. Если он не успеет, ВНЖ аннулируют и придётся уехать из страны.
Владельцы ВНЖ со сроком действия могут обменять его на бессрочный: нужно подать заявление, приложить две фотографии и уплатить госпошлину — 6 тыс. рублей.


Что делать если отказали в ВНЖ


Отказать в предоставлении ВНЖ могут по нескольким причинам:
  1. Заявитель был судим, обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, терроризме или экстремизме.
  2. Заявителя два и более раза привлекали к административной ответственности, за нарушение правил трудовой деятельности, общественного порядка и безопасности или за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, в течение последнего года перед подачей заявления.
  3. Заявителя депортировали в течение последних десяти лет или выдворяли из страны в течение последних пяти лет.
  4. Заявитель принимает наркотики без назначения врача или болен социально опасным заболеванием, например ВИЧ или туберкулезом.
  5. Заявитель был за пределами России более шести месяцев суммарно в течение календарного года. но есть исключение: если он в это время экстренно лечился, тяжело болел, работал или если умер близкий родственник.
  6. Заявление оформлено неправильно, поданы не все документы, или в них есть ошибки.
  7. Заявитель указал неверные сведения о себе или подал поддельные документы.
  8. Нет доказательства финансовой состоятельности или нет возможности содержать себя и членов своей семьи.
  9. Нет сведений о постоянной регистрации или документов о недвижимости в собственности либо во владении.
  10. Выявлен фиктивный брак, который стал основанием для получения РВП;
  11. Заявитель уехал на постоянное место жительства в другую страну.
После получения отказа в выдаче ВНЖ иностранец должен в течение трёх дней покинуть Россию или обжаловать решение, иначе его принудительно депортируют.

Обжаловать отказ в выдаче ВНЖ можно в административном или судебном порядке. В первом случае вы подаёте жалобу на вынесенное решение руководству ГУВМ МВД, во втором — в суд. Чтобы подать жалобу в суд, надо составить исковое заявление. Скорее всего, понадобится помощь юриста. Если начнётся судебное разбирательство, действие отказа временно приостановится — в результате вы сможете остаться в стране до окончания рассмотрения вопроса.

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Крупнейшие ЛЭП и подстанции Подмосковья проверили с помощью тепловизоров
27 декабря 2024, 12:40

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Годовую программу тепловизионного обследования электросетевого оборудования завершили в Подмосковье специалисты МЭС Центра — филиала «Россетей», всего было обследовано 39 трансформаторных подстанций и около 4 тысяч километров ЛЭП мощностью 220-750 кВ, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Тепловизионное обследование позволяет выявить различные дефекты на начальной стадии и ликвидировать их без масштабного ремонта, благодаря чему значительно сокращаются риски технологических нарушений, влияющих на подачу электричества потребителям», — говорится в сообщении.
Отмечается, что диагностика с использованием тепловизоров была проведена в питающих центрах в округах Солнечногорск, Истра, Богородский, Сергиево-Посадский, Можайский, Рузский и Дмитровский, также были проверены ключевые ЛЭП.

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#московская область
#подмосковье
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Лесничий из Серпухова стал лучшим добровольным пожарным Московской области
27 декабря 2024, 12:12

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

В рамках празднования Дня спасателя в пожарно-спасательной части №330 территориального управления №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» состоялось торжественное мероприятие, на котором наградили сотрудников, отличившихся в 2024 году, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Среди приглашённых был старший участковый лесничий Шатовского участкового лесничества филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» Евгений Кулаков. Он принял участие в индивидуальном зачёте конкурса «Лучший добровольный пожарный Московской области 2024», где занял первое место в Подмосковье. Начальник пожарно-спасательного отряда №29 Федеральной противопожарной службы по Московской области, полковник внутренней службы Э. В. Соломатин торжественно вручил ему диплом победителя.

Во время соревнований участники проходили тестирование, состоящее из 20 вопросов по охране труда, тактике тушения пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, пожарной и аварийно-спасательной технике, противопожарному водоснабжению, связи и оказанию первой медицинской помощи.

Кроме того, для демонстрации своей боевой подготовки они должны были пройти специальные этапы, включающие выполнение практических упражнений на разных дистанциях. Евгений Вениаминович успешно справился со всеми этапами, продемонстрировав высокие результаты и набрав больше баллов, чем его соперники.

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

При оценке учитывались профессиональные навыки, теоретические знания и практические умения, а также участие в общественных мероприятиях, связанных с профессией.

«Работа добровольных помощников имеет огромное значение. Такое природное бедствие, как лесной пожар, требует совместного труда специалистов и волонтеров, бесстрашно вступающих в бой с огненной стихией. Добровольная пожарная дружина "Русский лес" успешно справляется с поставленной задачей и вносит большой вклад в обеспечение пожарной безопасности на землях лесного фонда филиала», — сказал директор филиала Алексей Талалаев.
Добровольная пожарная команда занимается защитой лесов от возгораний во время пожароопасного периода, участием в совместных учениях и проведением профилактических и информационных мероприятий, направленных на повышение осведомлённости населения о проблеме лесных пожаров.

Общественное учреждение «Добровольная пожарная дружина "Русский лес"» успешно представляет Подмосковье в соревнованиях пожарных дружин различного уровня.

«Все мы болели за нашего сотрудника и ждали от него высоких показателей в этих соревнованиях. Искренне рады его успехам. Сердечно поздравляем с победой и благодарим за приложенные усилия. Команда филиала будет и впредь совершенствовать свое мастерство», — добавил Талалаев.

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

Соревнования проводятся с целью популяризации добровольной пожарной охраны, улучшения знаний, умений и навыков добровольцев в области тушения пожаров и проведения спасательных операций, а также развития физической культуры и спорта в рядах добровольной пожарной охраны.

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Кинокритик Альперина назвала лучшие российские фильмы 2024 года
Кинокритик Альперина: в России за 2024 год сняли много качественных фильмов
27 декабря 2024, 12:02

Фото: iStock/LeMusique

Рейтинг лучших фильмов 2024 года, основанный более чем на 400 списках от авторитетных киноизданий, профильных сайтов, кинокритиков, представил ресурс World of Real, а у нас напечатала российская газета.
Обозреватель «Российской газеты», кинокритик Сусанна Альперина в беседе с «Радио 1» заявила, что в России за 2024 год сняли немало хороших и качественных фильмов.

«Мне очень понравился фильм «Мастер и Маргарита» — он стал событием несмотря на то, что эта книга не поддается экранизации. Авторы нашли свой подход. Также меня впечатлил фильм «Пришелец» — он был на московском кинофестивале. Это классное кино с глубокими смыслами. Фильм «Где наши деньги?» и «Холодно» — немножко черные комедии, но сделаны хорошо и тщательно. Фильм «Кончится лето» очень цепляющий. «Сто лет тому вперёд» — новая экранизация и качественно сделанное фэнтези», — поделилась эксперт.

Кинокритик также отметила фильмы «Воздух», «Жар-птицы», «Вечная зима», «Папа умер в субботу».

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В Госдуме объяснили меры, из-за которых появились слухи о штрафах за VPN
Депутат Немкин: приказ РКН направлен не на штрафы за VPN, а на борьбу с DDoS
27 декабря 2024, 11:55

Фото: iStock/Userba011d64_201

Новый проект приказа Роскомнадзора, на который ссылаются СМИ и эксперты, предполагающие введение штрафов за использование VPN, на самом деле направлен на актуализацию данных для борьбы с компьютерными атаками, в том числе DDoS-атаками. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин.
«Это неверная интерпретация инициативы РКН и точно не формирование законодательной базы для последующего введения ответственности за использование сервисов по обходу блокировок. Ведомство планирует начать собирать данные сетевых адресов только для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам. Никакие сведения о личных устройствах граждан и другая пользовательская информация, конечно же, собираться не будут», — приводят в «Татар-информ» обращение парламентария.
Немкин подчеркнул, что ранее против VPN-сервисов были введены ограничительные меры, но и они принимались, в первую очередь, для защиты персональных данных. По его мнению, в сети существует множество подобных сервисов, которые нелегально собирают информацию о пользователях, а после распространяют.

Депутат особенно отметил, что россияне сами будут решать, пользоваться ли им VPN или нет.

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