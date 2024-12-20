В Подмосковье украсили к Новому году автовокзалы и автостанции

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Автовокзалы, автостанции, а также некоторые автобусы украсила к Новому году подмосковная компания-перевозчик «Мострансавто», кроме того, на ряде маршрутов водителям раздали костюмы Деда Мороза, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Новогодние украшения были размещены на автовокзалах в Ногинске, Луховицах, Клину, Зарайске, Воскресенске и Ступине, а также на автобусных станциях в Солнечногорске, Павловском Посаде, Фрязине и Коломне», — уточняется в сообщении.Отмечается также, что в праздничные дни в автобусах Мострансавто будет звучать поздравление с Новым городом от Деда Мороза из Великого Устюга, а на информационные экраны выведут детские рисунки, присланные на конкурс «Новогодний автобус».
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