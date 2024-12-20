В Подмосковье украсили к Новому году автовокзалы и автостанции

Автовокзалы, автостанции, а также некоторые автобусы украсила к Новому году подмосковная компания-перевозчик «Мострансавто», кроме того, на ряде маршрутов водителям раздали костюмы Деда Мороза, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.