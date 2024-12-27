Стало известно, как будет работать общественный транспорт Подмосковья в праздники

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График работы общественного транспорта в Московской области в дни новогодних каникул изменится, это коснётся как автобусов, так и электричек, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Автобусные маршруты в Подмосковье в предпраздничные и праздничные дни будут обслуживать 6,5 тыс. машин, из которых 4,5 тыс. — компании «Мострансавто». С 28 по 31 декабря автобусы будут работать по расписанию будней, а с 1 по 8 января — по расписанию субботы», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что в ночь на 1 января время работы автобусов в регионе будет продлено до трёх часов ночи.
Фото: пресс-служба МТДИ МО
Расписание пригородных поездов ЦППК и МЖД тоже будет отличаться от обычного. В рабочую субботу, 28 декабря, электрички будут курсировать по расписанию пятницы, с 29 декабря по 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья, а в первый рабочий день года — 9 января — по расписанию понедельника. Кроме того, в праздничные дни будут назначены дополнительные составы, а МЦД в ночь на 1 и на 7 января будет работать до трёх часов ночи.
Фото: пресс-служба МТДИ МО
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