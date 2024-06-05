В Подмосковье начали тестировать автобусы из Узбекистана

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Компания-перевозчик «Мострансавто» начала тестовую эксплуатацию автобуса среднего класса SAZ LE60, произведённого на Самаркандском автозаводе SamAuto, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
«Автобус SAZ LE60 вывели на маршрут №139 Одинцовского подразделения компании с конечными остановками «НИИ сельского хозяйства» и «Станция метро «Филёвский парк», — говорится в сообщении.Низкопольный автобус SAZ LE60 рассчитан на перевозку 56 человек, из которых 26 человек могут ехать сидя. В автобусе есть кондиционер, система автоматического аудиоинформирования, электронный маршрутоуказатель, девять USB-розеток для под зарядки гаджетов и камеры видеонаблюдения, а также два валидатора для оплаты проезда. Кроме того, в салоне предусмотрено место для инвалидного кресла, оборудованное ремнями безопасности.
Тестовый режим продлится три месяца. По итогам проверок специалисты оценят, насколько этот автобус комфортен для пассажиров и водителя, а также удобен в эксплуатации.
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Лев Каштанов