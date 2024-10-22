В Реутове пройдут работы по благоустройству территории у Казанского храма

Глава Реутова Филипп Науменко и настоятель храма Казанской иконы Божьей матери (фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов)
Глава Реутова Филипп Науменко встретился с отцом Максимом, настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Обсудили благоустройство прилегающей к храму территории, которое планируем сделать в рамках реконструкции Центрального парка. Добавим парковочные места для прихожан, приезжающих на службу, поставим дополнительные скамейки, разобьем клумбы. Все работы планируем сделать в течение следующего года», — написал Науменко в своём телеграмм-канале.
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