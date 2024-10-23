В Реутове при масштабной реконструкции системы теплоснабжения, заменили 2 км труб

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Это относительно новая форма работы, когда администрация округа выезжает на одно из предприятий, чтобы дать людям возможность решить волнующие их проблемы, не покидая рабочих мест. Глава городского округа Реутов Филипп Науменко назвал ключевой темой в работе администрации назвал ЖКХ.
«Моя принципиальная позиция – надо не латать старое, а строить новое. Мы ведём масштабную реконструкцию системы теплоснабжения, заменили более 2 км труб. На следующий год запланировали капремонт двух котельных. Модернизируем водозаборный узел в северной части города. Всё это сделает оказание коммунальных услуг в Реутове более надёжным и бесперебойным», – заверил глава.Он также рассказал о развитии сферы образования и здравоохранения.
«Из 10 школ девять у нас – в зелёной зоне областного рейтинга. Единственную «желтую» тоже, надеюсь, в ближайшее время подтянем. Очередей в детские сады нет, мест всем хватает», – отметил он.Науменко проинформировал жителей о проведении диспансеризации и вакцинации на предприятиях. Специалисты реутовских поликлиник всегда готовы приехать провести скрининг здоровья жителей. Во время выездной администрации сотрудники водоканала также могли сделать прививку от гриппа.
В завершении встречи глава муниципалитета поблагодарил сотрудников водоканала за труд, результат которого все жители ощущают на себе ежедневно.
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Лора Луганская