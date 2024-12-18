В восьми округах Московской области починили светофоры

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Ремонт светофоров провели на региональных дорогах в восьми городских округах Подмосковья специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Светофоры были отремонтированы на улице Петра Романова в Серебряных Прудах, на Зелёном шоссе в посёлке Горки Ленинские Ленинского городского округа, на Московской улице во Фрязине, на улице Новосёлки-Слободка в Ивантеевке, на Школьной улице в микрорайоне Климовск городского округа Подольск и на Пролетарской улице в Чехове», — говорится в сообщении.Кроме того, светофоры починили на дорогах в деревне Новофрязино в округе Щёлково и селе Старая Ситня в Ступине.
В министерстве отметили, что обследование дорожной сети в Московской области проводится каждую неделю, особое внимание при этом уделяется состоянию светофоров, дорожных знаков, ограждений и прочих элементов, важных для безопасности движения.
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