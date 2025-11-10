К получению выписки из домовой книги в Подмосковье подключили ИИ
Получить выписку из домовой книги жителям Московской области помогает искусственный интеллект: он проверяет документы, прикреплённые к заявлению. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Получение выписки из домовой книги является одной из самых востребованных услуг на госпортале региона.
«Только в 2025 году за выпиской обратились почти 700 тысяч раз», — отметила директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.На выписку имеют право владельцы жилья, люди, зарегистрированные там или имевшие регистрацию ранее, а также наследники и родные умершего собственника. При подаче онлайн-заявки к ней прилагают сканы необходимых документов. Нейросеть распознаёт их и помечает правильные. Если какой-то документ не проходит проверку, пользователь сразу это видит и может загрузить другой скан.