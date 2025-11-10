К получению выписки из домовой книги в Подмосковье подключили ИИ

10 ноября 2025, 10:05

оригинал Фото: istockphoto.com/Unya-MT

Получить выписку из домовой книги жителям Московской области помогает искусственный интеллект: он проверяет документы, прикреплённые к заявлению. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.





Получение выписки из домовой книги является одной из самых востребованных услуг на госпортале региона.





«Только в 2025 году за выпиской обратились почти 700 тысяч раз», — отметила директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.