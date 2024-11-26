В Кашире построят котельную мощностью 4 МВт

Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Блочно-модульную котельную мощностью четыре мегаватта построят на улице Ильича в Кашире, новая котельная заменит ведомственную от РЖД, в работе которой наблюдались нарушения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Уже заключён контракт с подрядной организацией, которая построит котельную, проводятся необходимые изыскания и подготовительные работы. После запуска новой котельной мы получим стабильную подачу отопления и горячего водоснабжения в 13 многоквартирных домов, где проживает около 1 700 человек», — рассказал глава Управления строительства городского округа Кашира Юрий Головков.Новую котельную должны ввести в эксплуатацию в 2025 году, к ней будут подключены многоквартирные дома, расположенные на улицах Пролетарская, Иванова, Ильича и в Рабочем переулке.
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Лев Каштанов