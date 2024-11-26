В Кашире построят котельную мощностью 4 МВт

Адресные таблички на многоквартирных домах играют важную роль в городской среде. Они указывают местоположение зданий, облегчают ориентацию и необходимы для экстренных служб. Важно, чтобы они были хорошо заметны и легко читались, особенно в условиях плохой видимости, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.