Каширские спортсмены выиграли 11 медалей на турнире по самбо

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
23 ноября в спортивном центре имени А. Гринина в городе Озёры прошёл открытый турнир по самбо, посвящённый Всероссийскому дню самбо, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов 2010–2015 годов рождения из Озёр, Каширы, микрорайона Ожерелье, Ступино, Серебряных Прудов, Коломны и других городов.
Каширу представили спортсмены, которые тренируются под руководством инструкторов Андрея Викторовича Бикбаева и Максима Ивановича Краило из спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева.
Каширские спортсмены продемонстрировали отличные результаты: I место получили Евгения Фролова, Дарья Чигорина, Даниил Горбунов, Иван Назаров.
II место у Таисии Стрельниковой, Вадима Бутузова, Романа Балана, Сергея Ванюшина.
III место заняли Марк Хорешков, Петр Брыкин, Роман Гостев.
Кроме того, команда Каширы заняла III общекомандное место.
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Каширу представили спортсмены, которые тренируются под руководством инструкторов Андрея Викторовича Бикбаева и Максима Ивановича Краило из спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева.
Каширские спортсмены продемонстрировали отличные результаты: I место получили Евгения Фролова, Дарья Чигорина, Даниил Горбунов, Иван Назаров.
II место у Таисии Стрельниковой, Вадима Бутузова, Романа Балана, Сергея Ванюшина.
III место заняли Марк Хорешков, Петр Брыкин, Роман Гостев.
Кроме того, команда Каширы заняла III общекомандное место.
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Дайана Хусинова