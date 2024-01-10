Врач назвал лучшую дату подготовки к Крещенским купаниям

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Крещение в России отмечают 19 января, однако подготовка к нему начинается 18 числа, тогда же приходит время крещенского купания. В ледяные проруби окунаются не только верующие, но и те, кто является любителем закаливания и хочет испытать силу духа. Однако к этому нужно правильно подготовиться, уверен врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
В беседе с «Радио 1» специалист рассказал, что готовиться к купаниям нужно за несколько месяцев. Начать нужно со сдачи анализов и выявления хронических заболеваний, после этого можно приступать к постепенному закаливанию.
Если пренебречь подготовкой окунание в проруби может закончиться трагедией. По словам врача, из-за резкого перепада температур у человек может остановиться сердце. Если подготовиться к купаниям нет времени, но очень хочется, рекомендуется незадолго до мероприятия пройти обследование и проконсультироваться у кардиолога.
Жемчугов напомнил, что для сохранения здоровья важно не только правильно готовиться к купаниям, но и греться после. Он посоветовал после каждого контрастного душа растираться и пить согревающие напитки.
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«Идеальный вариант подготовиться к крещенским купаниям: летом проверить себя на наличие хронических инфекций и заболеваний, который снижают иммунитет, например, сахарный диабет и так далее. Если всё в порядке, надо принимать контрастный душ. Утром после разминки нужно трижды поменять воду в душе с горячей на холодную. В зависимости от того, у кого какая система и какая температура, нужно дойти до максимального размаха: сначала горячая (сколько терпит) затем ледяная. Такой контрастный душ надо принимать за три-четыре месяца до купаний, чтобы человек привык к перепаду температур. Это также хороший способ повышения иммунитета», — сказал врач.
Жемчугов напомнил, что для сохранения здоровья важно не только правильно готовиться к купаниям, но и греться после. Он посоветовал после каждого контрастного душа растираться и пить согревающие напитки.
«Контрастный душ нужно закончить холодной водой, растереться жестким полотенцем, надеть тёплые носки и выпить что-нибудь горячее, например, глинтвейн или пунш», — заметил он.Читайте также:
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