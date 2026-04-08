На месте кораблекрушения 2000-летней давности нашли идеально сохранившиеся сокровища
На дне Невшательского озера в Швейцарии обнаружили идеально сохранившиеся сокровища, которые перевозило римское торговое судно. Об этом сообщает Jam Press.
Ценный груз нашли еще в ноябре 2024 года, однако доступ к нему получили значительно позже. Древние артефакты остались на месте кораблекрушения, которое произошло, вероятно, 2000 лет назад. Обломки судна уже не сохранились, но сокровища почти не пострадали от времени и остались в том виде, в каком были упакованы.
В числе находок оказались керамическая посуда, амфоры, использовавшиеся для транспортировки оливкового масла из Испании, а также бытовые предметы членов экипажа. Кроме того, на дне озера обнаружили части повозок и мечи.
Археологическое бюро Невшателя (OARC) выразило обеспокоенность по поводу сохранности артефактов. После раскрытия информации о находке, место кораблекрушения может привлечь внимание мародеров. Также существует риск повреждения груза якорями и эрозией. После тщательного изучения артефакты планируют экспонировать в музее Латениум, расположенном в пригороде Невшателя.
