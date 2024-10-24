В Мытищах снесли аварийный жилой дом 1954 года постройки

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
На улице Академика Каргина в Мытищах ликвидировали здание многоквартирного жилого дома. Снос провели в рамках работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольно возведённых объектов, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Двухэтажное кирпичное здание площадью 565 кв. м. построили в 1954 году. Моральный и физический износ привел к снижению эксплуатационных показателей, и дом признали аварийным. Весной этого года были расселены жильцы восьми квартир, затем принято решение о демонтаже. Сносу провели в сентябре», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.По данным Мособлархитектуры, всего в городском округе Мытищи выявлено 397 объектов незавершенного строительства. Ликвидирован, достроен или приведён в соответствие 271, что составляет 68% от общего количества.
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