В Мытищах снесли ветхий двухэтажный дом на восемь квартир

Двухэтажный кирпичный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Каргина в Мытищах, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом общей площадью около 400 метров по адресу: улица Каргина, 26Б, был построен в 1957 году. Со временем его конструкции критически износились и в мае текущего года жильцов из восьми расположенных в доме квартир расселили. После этого постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В сентябре аварийный дом снесли. В настоящее время участок полностью освобождён от здания и от строительного мусора.
Всего в округе Мытищи было выявлено 397 аварийных построек, а также самостроев и недостроев. На сегодняшний день снесён либо достроен и приведён в соответствие с нормами 271 объект. Работа в этом направлении продолжается.
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