Столтенберг: Грузия должна «делать больше», чтобы остановить Россию

Фото: iStock/Stas-Bejsov
НАТО призывает власти Грузии «делать больше», чтобы остановить Россию. Об этом Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, пишет «Газета.ru».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 18 марта прибыл с визитом в Грузию.
На встрече с премьер-министром Ираклием Кобахидзе глава Североатлантического альянса поблагодарил Грузию за всеобъемлющую помощь в размещении украинских беженцев. Он также оценил объемы переданной Грузией Украине гуманитарной помощи. Однако дипломат подчеркнул, что считает это недостаточным и призвал страну «делать больше», чтобы остановить Россию.
Читайте также:
Генсек НАТО Столтенберг прибыл с визитом в Грузию
Столтенберг назвал четыре страны, которые смогут ослабить США
США доставили в Грецию новую партию военной техники для усиления НАТО в Европе
На встрече с премьер-министром Ираклием Кобахидзе глава Североатлантического альянса поблагодарил Грузию за всеобъемлющую помощь в размещении украинских беженцев. Он также оценил объемы переданной Грузией Украине гуманитарной помощи. Однако дипломат подчеркнул, что считает это недостаточным и призвал страну «делать больше», чтобы остановить Россию.
«Я приветствую размещение в Грузии тысяч украинских беженцев и гуманитарную помощь, которую оказывает Грузия Украине, но надо сделать больше, чтобы остановить Россию», — сказал Столтенберг.
Читайте также:
Генсек НАТО Столтенберг прибыл с визитом в Грузию
Столтенберг назвал четыре страны, которые смогут ослабить США
США доставили в Грецию новую партию военной техники для усиления НАТО в Европе
Мария Федоровцева