На Мытищинской ветстанции открыл прием специалист по грызунам

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Профильный специалист по грызунам возобновил приём на Мытищинской ветеринарной станции, расположенной на Олимпийском проспекте, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Специалист по грызунам сможет оказать помощь морским свинкам, шиншиллам, мышам, крысам, белкам, кроликам, дегу, хорькам и ежам любых видов» Приём будет проводиться по воскресеньям с девяти утра до 21:00», — говорится в сообщении.Запись на приём открыта по телефону: 8-495-592-13-05. Записать питомца можно также на эхокардиографию и ультразвуковое исследование.
В областном Минсельхозе также напомнили, что в регионе открыта горячая линия по вопросам ветеринарии, через которую также можно записаться на приём к ветврачу, узнать график работы ближайших клиник и время приёма у нужного специалиста и ответят на вопросы, связанные с питомцами. Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 21:00, телефон: 8-495-668-01-25.
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Лев Каштанов