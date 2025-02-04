Кошка спасла жителя посёлка Софрино при пожаре из-за загоревшейся зарядки

Фото: пресс-служба МЧС РФ
Жителю посёлка Софрино Пушкинского городского округа удалось остаться в живых во время пожара благодаря собственной кошке. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
Фото: пресс-служба МЧС РФ
В подмосковном главке МЧС напомнили, что нужно выключать электроприборы и зарядные устройства, когда они не используются. Кроме того, необходимо установить в жилище автономный пожарный извещатель.
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«Ночью в квартире на третьем этаже жилого дома произошёл пожар. Когда вокруг уже всё было в дыму, питомец разбудил хозяина. Прибывшие огнеборцы локализовали пожар на площади 25 кв. м, а с верхних этажей эвакуировали пять человек. По предварительным данным, причиной случившегося стало оставленное в розетке зарядное устройство. Бдительность кошки помогла избежать жертв», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба МЧС РФ
В подмосковном главке МЧС напомнили, что нужно выключать электроприборы и зарядные устройства, когда они не используются. Кроме того, необходимо установить в жилище автономный пожарный извещатель.
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Лора Луганская