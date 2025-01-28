Ветеринары объяснили, как защитить домашних животных от клещей в период потепления

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В этом году в некоторые зимние дни температура достигала почти апрельской отметки — термометр показывал до +4 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, на этой неделе максимальная температура будет колебаться от +4 до +6 градусов, что может спровоцировать активность клещей — переносчиков опасных заболеваний, таких как боррелиоз и эрлихиоз. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области делится советами о том, как защитить своих питомцев от вредителей.
Для защиты домашних животных от клещей во время прогулок в парках, лесах или на территории двора следует придерживаться нескольких простых правил:
- для защиты питомцев от клещей используются специальные препараты, такие как капли или таблетки с компонентами, отпугивающими этих паразитов. Эти средства доступны в зоомагазинах;
- после каждой прогулки следует тщательно осматривать животное, особенно в местах, где клещи часто прячутся, например, за ушами, под хвостом и между пальцами;
- при обнаружении клеща на питомце его следует немедленно удалить с помощью пинцета;
- важно следить за состоянием животного: при появлении лихорадки, слабости или изменений в поведении рекомендуется обратиться к ветеринару.
В регионе работает единая горячая линия по ветеринарным вопросам. Получить консультацию или записаться на приём можно по телефону +7 495 668-01-25 с 9:00 до 21:00 каждый день или на региональном портале государственных услуг.
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Дайана Хусинова