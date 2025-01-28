Ветеринары объяснили, как защитить домашних животных от клещей в период потепления

Средняя стоимость обслуживания и ремонта машин в России в 2024 году выросла на 30% по сравнению с тем же периодом 2023 года — до 10,2 тысяч рублей. Об этом заявила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. По ее информации, это связано не только с подорожанием услуг и запчастей, но и с поведением автомобилистов.