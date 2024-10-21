Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
На МКАД обновили остекление пяти надземных переходов, до конца года планируются остеклить еще пять. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
«Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по замене остекления пяти надземных пешеходных переходов, расположенных на МКАД. До конца года планируем аналогичные мероприятия еще на пяти таких сооружениях», — приводятся слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
По его словам, отремонтируют около 11 тысяч квадратных метров. Бирюков также отметил, что новое покрытие выполнено из поликарбоната, оно легкое и прочное.
Кроме того, в рамках проводимых работ дополнительно очистили бетонные и гранитные поверхности переходов, а также оштукатурили и покрасили стены. При этом движение автомобилей по МКАД не останавливалось, однако вводились частичные ограничения.
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Элина Позднякова