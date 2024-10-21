На МКАД обновили остекление пяти надземных переходов

Подмосковье предлагает идеальный вариант для празднования Нового года вдали от шума и суеты мегаполиса. «Радио 1» расскажет о том, как провести новогодние каникулы за городом. Среди вариантов празднества — посещение загородных отелей, катание на коньках, участие в праздничных ярмарках и многое другое.