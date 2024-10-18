В Москве бесплатно заменили более 225 тысяч электросчетчиков с начала года

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Более 225 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала этого года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков напомнил, что работы проводятся бесплатно, поскольку с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к «Мосэнергосбыту». По словам заммэра, также запланирована установка еще порядка 85 тыс новых электросчетчиков.
Уточняется, что дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в дальнейшем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Россиянам не придется передавать данные об энергопотреблении, так как система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме, заключил Бирюков. Работы будут проводиться в соответствии с графиком.
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