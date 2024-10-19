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Бирюков: в Москве установлено свыше 4 тыс. домовых и городских указателей

19 октября 2024, 18:28
Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Свыше четырех тысяч городских и домовых указателей установили в Москве с начала 2024 года. Об этом проинформировал заммэра города по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.
«За январь-сентябрь этого года установили 1149 городских указателей и более 2,9 тысячи домовых», — сказал чиновник.

Бирюков добавил, что в столичном регионе продолжают реализовывать программу по созданию единой навигационной системы, которая началась с 2014 года. Бирюков подчеркнул, что указатели помогают жителям и гостям города ориентироваться в поиске различных объектов и адресов.



Кроме того, по словам заммэра, указатели соответствуют разработанным стандартам, хорошо читаемы и органично встроены в уличное архитектурное пространство. Таблички синего цвета с белыми буквами.

Ранее сообщалось, где в Москве появится детская школа искусств.

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#мэр
Протоиерей Харитонов объяснил бесполезность переименования Хэллоуина
19 октября 2024, 16:37

Фото: iStock/RomoloTavani

Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов заявил, что переименовывать в России Хэллоуин не имеет смысла, поскольку это никак не изменит бесовскую сущность этого праздника.
«Как бы мы ни назвали этот праздник, его внутреннее содержание останется прежним. У нас есть множество других нужных праздников, которые созидают добро и любовь. Один из таких ближайших праздников — День народного единства. К этому надо стремиться — к единству нашего народа, к любви друг к другу, это надо проповедовать, а не ерунду, которую нам вливают, независимо от названия», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Харитонов.

Ранее вице-спикер Государственной Думы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил «импортозаместить» Хэллоуин по аналогии с «Макдональдсом» и «Вкусно и точка».

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Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах
SHOT: погибших при дрейфе в Охотском море отца и сына похоронят в разных городах
19 октября 2024, 16:05

Фото: iStock/dragana991

Сергея и Илью Пичугиных, погибших при двухмесячном дрейфе на лодке «Байкат 470» в Охотском море, похоронят в разных городах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, Сергея Пичугина похоронят в Улан-Удэ, а его 15-летнего сына Илью — в Красноярске, где он жил с матерью.

Ранее члены семьи организовали поиски собственными силами и потратили на обращения к специалистам порядка 450 тысяч рублей.

Напомним, 14 октября рыбаки сняли с дрейфовавшей неподалеку от Камчатки лодки человека. Им оказался 45-летний Михаил Пичугин. Вместе с ним находились тела его брата Сергея и племянника Ильи, которые не смогли пережить 67 дней дрейфа в море.

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Эксперт по найму Кладов объяснил опасения по поводу оттока трудовых мигрантов
19 октября 2024, 15:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

Эксперт по миграционной повестке и найму персонала Андрей Кладов заявил, что массовый отток трудовых мигрантов может ударить по мигрантозависимым отраслям труда, которые какое-то время будут испытывать острую нужду в работниках.
«Эксперты выражают серьёзные опасения по поводу этого процесса. Если миграционный отток продолжится, дефицит рабочей силы станет ещё более серьёзной проблемой. Для россиян условия труда на линейных позициях зачастую оказываются неприемлемыми. Это может привести к трудностям во всех отраслях, зависящих от мигрантов», — пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

До этого сообщалось, что губернатор Кузбасса Илья Середюк подписал постановление, согласно которому в следующем году иностранные граждане не смогут работать в некоторых профессиях на территории региона.

«Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Кемеровской области – Кузбасса, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по видам экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономической деятельности», — приводит «Сiбдепо» текст соответствующего документа.

Ранее сообщалось, что в Омской области запретят работать иностранным гражданам в семи сферах по патентам.

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#россия
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Киберэксперт Голубчиков причины уязвимости смартфона для взломщиков
Киберэксперт Голубчиков предупредил об опасности экономии мобильного трафика
19 октября 2024, 15:06

Фото: iStock/Shutthiphong Chandaeng

Эксперт «МегаФона» Александр Голубчиков заявил, что причинами, по которым смартфон становится уязвимым для злоумышленников, являются экономия мобильного трафика и привычка не отключать свой Wi-Fi при выходе из дома.
Он пояснил, что злоумышленники могут перехватывать данные пользователей через общедоступный Wi-Fi.

«Киберпреступники могут считывать, изменять или красть конфиденциальную информацию, такую как пароли и номера карт. Поскольку любой может подключиться к общедоступной сети Wi-Fi, невозможно точно определить, кто может просматривать или перехватывать ваши данные в интернете», — прояснил в беседе с «Известиями» Голубчиков.

Также, по его словам, угрозу представляют и поддельные сети Wi-Fi, созданные киберпреступниками.

А эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин также рекомендовал стараться как можно меньше подключаться к общественному Wi-Fi и рассказал, как обезопасить домашний.

«Нужно стараться не подключаться к общественным Wi-Fi, которые не защищены авторизацией. При первом подключении к домашнему Wi-Fi у вас на компьютере появляется сообщение: «Разрешить ли другим устройствам в сети видеть ваше устройство?» Если открыт доступ к медиа и каким-то файлам, то человек, который взломал сеть, может увидеть устройство и что-то либо скопировать, либо закинуть вирус. Поэтому свою сеть и файлы внутри неё лучше запаролить», — прокомментировал в беседе с RT Курочкин.

Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявлял, что кибермошенники используют социальную инженерию как основной инструмент, играя на страхе человека.

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Ефимов: в Краснопахорском районе Москвы построят детскую школу искусств
19 октября 2024, 14:58

Владимир Ефимов (фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики и строительства)

В Краснопахорском районе Троицкого округа Москвы построят детскую школу искусств площадью порядка 300 квадратных метров. Об этом сообщил Заместитель мэра столицы Владимир Ефимов. По его данным, учреждение рассчитано на одновременное пребывание до 250 человек, что означает большее общее количество учеников.
«В поселке Щапово планируется строительство детской школы искусств площадью около трех тысяч квадратных метров. Учреждение рассчитано на одновременное пребывание до 250 человек. Реализация проекта создаст на территории района до 50 дополнительных рабочих мест», — пояснил он.
Ефимов добавил, что сейчас начались проектно-изыскательные работы, а полностью открыть детскую школу искусств рассчитывают в 2028 году.

Высота школы составит три этажа. Внутри планируют обустроить зрительные залы, центр раннего развития для детей, классы скульптуры, музыки, живописи и рисунка. Также там разместят звукозаписывающую студию, компьютерный класс, библиотеку, буфет, гардероб и медкабинет.

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Синоптик Шувалов спрогнозировал задорную погоду на следующей неделе в Москве
19 октября 2024, 14:49

Фото: iStock/yulenochekk

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на следующей неделе москвичей ждёт хорошая погода с подрастающей даже ночью температурой.
«Мы начнём неделю очень задорно, с дневной температурой плюс 11-13°C. Ночные температуры тоже подрастут. Сегодняшней ночью было -4,5°C. Таких значений температуры ночью и утром уже не будет», — прояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Шувалов.

А ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что эти выходные для жителей Московского региона в плане погоды будут очень комфортными.

«Солнце сегодня будет светить, и температура воздуха повысится в субботу до 7-9°С, а в области до 5-10°С. Ветер, хоть и северо-западный, но не очень сильный. То есть комфортность погоды будет высокая. В воскресенье ночь станет теплее, чем прошедшая, — в Москве 2-4°С, и по области не прогнозируется отрицательных значений температуры», — прокомментировала в беседе с RT Позднякова.

Ранее Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявлял, что прогноз на ближайшие дни достаточно благоприятный.

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#москва
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«Русские люди Родиной не торгуют»: На карьере SHAMAN поставили крест
Общественница Кузнецова: SHAMAN загубил карьеру регистрацией товарного знака
19 октября 2024, 14:31

SHAMAN (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Руководитель общественной организации «Мы есть русские» Светлана Кузнецова заявила, что певец SHAMAN загубил свою карьеру, решив подать заявку на регистрацию товарного знака «Я русский». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Общественница отметила, что сейчас всё, что остаётся исполнителю — молчать, поскольку его извинениям никто не поверит.
«Русские люди Родиной не торгуют. Называть себя русским и при этом пытаться извлекать из этого гордого звания прибыль, деньги — это плохое воспитание. Очень жаль, что именно Ярослав пошёл на этот шаг», — добавила Кузнецова.

Она подчеркнула, что долгое время не могла в это поверить. Примечательно, что общественники движения «Ветераны России» подали обращение в Роспатент, чтобы певцу отказали в товарном знаке «Я русский».

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Собянин: пандемия коронавируса показала эффективность здравоохранения в России
19 октября 2024, 14:26

Сергей Собянин (фото: сайт Кремля)

Пандемия коронавируса стала «экзаменом» и показала эффективность системы здравоохранения в России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии Московского финансового форума. По его словам, медицинская помощь в стране оказалась лучше, чем в Германии, США и Великобритании.
«Здравоохранение не критикуют только, извините меня, ленивые, и мы всегда, сравнивая нас с другими странами – «а там вот где-то очень хорошо, в Америке хорошо, в Германии хорошо, в Великобритании хорошо, а у нас плохо», — поделился он.
Однако, когда мир накрыла пандемия COVID-19, подчеркнул Собянин, выяснилось, что в этих странах люди не могли рассчитывать на элементарную медицинскую помощь.
«Для того, чтобы понять, надо было пройти этот экзамен, и оказалось, что ни в Германии, ни в Америке, ни <...> в Великобритании оказались неспособными оказать своим гражданам своевременную медицинскую помощь во время ковида, просто неспособны. Миллионы людей не могли дозвониться до врачей, вызвать на дом, получить лекарства, получить необходимую помощь. У нас такого не было», — отметил градоначальник.
Мэр также добавил, что Россия во времена пандемии тоже столкнулась с большим количеством проблем, оказалась в кризисной ситуации, однако по итогу справилась. И результат, по его мнению, продемонстрировали не абстрактные показатели в виде количества новых больниц, поставок аппаратов МРТ, а общая слаженная работа всей системы здравоохранения.
«Сложно, тяжело, но справились <...>, все же познается в сравнении. И вопрос не в абстрактных показателях, по которым у нас проекты сверстали, больницы построили, столько-то МРТ поставили и тому подобное. Система работает или не работает — вот этот экзамен на прочность мы прошли», — заключил он.
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Продажи товаров для квадроберов выросли почти на 5 тысяч процентов
РБК: продажи товаров для квадроберов выросли на 4,8 тысячи процентов
19 октября 2024, 14:10

Фото: iStock/Diy13

Продажи товаров для квадроберов на Wildberries выросли на 4,8 тысячи процентов. Об этом информирует РБК со ссылкой на объединенную компанию Wildberries и Russ.
В компании отметили, что причины такого роста заключаются в эффекте низкой базы 2023 года, когда спрос на подобные товары был точечным, а на сегодняшний день приобрел более массовый характер. Уточняется, что абсолютный рекорд продаж был достигнут в мае этого года.

В настоящее время на маркетплейсе присутствует около 1,5 тысячи товаров, в которых как-либо фигурирует слово «квадробер».

Ранее сообщалось, что на российских маркетплейсах стали продаваться корма для квадроберов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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