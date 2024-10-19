Бирюков: в Москве установлено свыше 4 тыс. домовых и городских указателей

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Свыше четырех тысяч городских и домовых указателей установили в Москве с начала 2024 года. Об этом проинформировал заммэра города по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.
«За январь-сентябрь этого года установили 1149 городских указателей и более 2,9 тысячи домовых», — сказал чиновник.
Бирюков добавил, что в столичном регионе продолжают реализовывать программу по созданию единой навигационной системы, которая началась с 2014 года. Бирюков подчеркнул, что указатели помогают жителям и гостям города ориентироваться в поиске различных объектов и адресов.
Кроме того, по словам заммэра, указатели соответствуют разработанным стандартам, хорошо читаемы и органично встроены в уличное архитектурное пространство. Таблички синего цвета с белыми буквами.
Ранее сообщалось, где в Москве появится детская школа искусств.
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