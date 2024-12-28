На МКАД в январе начнут менять схемы движения на восьми съездах

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Схемы движения на восьми съездах на МКАД с прилегающих территорий начнут меняться с 11 января для оптимизации трафика, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«К съездам и заездам на внешнюю сторону МКАД примыкают небольшие территории, из-за расположения которых создаются конфликтные точки: когда машины притормаживают, чтобы съехать к объекту и замедляют движение магистрали при выезде на МКАД. Для решения этой проблемы будут меняться схемы движения на восьми съездах и заездах», — говорится в сообщении.Перекрыты будут, в частности:
— выезд из торговых объектов на 24-м км МКАД (альтернатива — через съезд от ул. Газовиков);
Фото: пресс-служба МТДИ МО
— съезд к автосалону на 63-м км (альтернатива — через съезд с Новорижского шоссе);
Фото: пресс-служба МТДИ МО
— два съезда к торговым объектам и выезды на 65-м км (альтернатива — через Проектируемый проезд № 5019);
Фото: пресс-служба МТДИ МО
— съезд к гостинице, а также выезд, подъезд к складам на 93-м км (альтернатива — заезд и выезд через ул. Трудовая);
Фото: пресс-служба МТДИ МО
— два съезда к складам и выезд на 103-м км МКАД (альтернатива — через съезд с МКАД в квартал Абрамцево).
Фото: пресс-служба МТДИ МО
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