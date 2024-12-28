На дорогах Подмосковья сбили косулю и лося

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Косуля и лось погибли под колёсами автомобилей в Московской области в последнюю рабочую неделю уходящего года, столкновения произошли на дорогах Серпухов — Протвино и Каданок — Двойни в городском округе Егорьевск, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Водители и пассажиры автомобилей, совершивших столкновения с животными, не пострадали. Виновным в аварии предстоит выплатить крупные штрафы: 40 тысяч рублей за сбитую косулю и 80 тысяч рублей за лося», — отмечается в сообщении.В областном Комлесхозе подчеркнули, что обычные места выхода диких животных на дороги хорошо известны и отмечены специальными знаками — белыми треугольниками с изображением оленя и красной окантовкой.
Игнорировать эти знаки нельзя: водитель обязан снизить скорость, чтобы суметь вовремя объехать или пропустить появившееся на проезжей части животное.
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