В Солнечногорске завершили первый этап капремонта моста через Клязьму

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Первый этап капитального ремонта моста через Клязьму, расположенного у деревни Никольское городского округа Солнечногорск, завершён, проезд по обновлённому участку открыт, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Капремонт моста проходит в два этапа. В ходе первого были заменены опорные части мостового перехода, устроена цокольная часть, а также выравнивающий, гидроизоляционный и защитный слои пролёта, обустроены лестничные сходы и отремонтированы подходы, уложен новый асфальт и установлены новые перила и барьерные ограждения», — говорится в сообщении.До окончания второго этапа ремонта движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме.
Фото: пресс-служба МТДИ МО
Завершить второй этап ремонта планируется в конце января 2025 года.
Читайте также:
С улиц Подмосковья за неделю увезли на штрафстоянки около 4,5 тыс. машин
Дорога в обход Малых Вязём открыта в Подмосковье
В Подмосковье подвели итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Лев Каштанов