На МКАД возобновили движение у Ярославского шоссе после ДТП

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Движение по внутренней стороне МКАД на 93 километре у Ярославского шоссе восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Ранее проезд был затруднен из-за ДТП.
«Движение на внутренней стороне 93 км МКАД восстановлено», — сказано в сообщении.До этого сообщалось, что перед съездом №94 на МКАД произошло ДТП, из-за которого оказались перекрыты три полосы из пяти. На месте работали профильные городские службы.
Ранее СМИ писали, что дрифтер на белой BMW влетел в толпу и сбил женщину с коляской в Одинцово. Водитель не рассчитал траекторию, а на его машине были сняты номерные знаки. Отмечалось, что женщина с коляской сильно пострадала и попала в больницу.
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