Спасатели нашли тело заваленного в шахте «Таштагольская» горняка в Кузбассе

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Тело заваленного в шахте «Таштагольская» горняка в Кузбассе обнаружили спасатели, проинформировали в региональном СУ СК РФ. Перед этим сообщалось, что одному человеку в результате обвала кровли оказали помощь, а поиски второго продолжались.
Кроме того, работы приостанавливались на фоне повторившегося горного удара.
Заведено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта.
Работа предприятия приостановлена, прокуратура сейчас проводит проверку.
Ранее в МЧС сообщали, что легковушка в Петербурге упала в Дудергофский канал.
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В Кузбассе произошел повторный горный удар в шахте «Таштагольская»
«Спасатели МЧС России возобновили разбор завалов в шахте «Таштагольская», — уточняли тогда в ведомстве.
Заведено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта.
Работа предприятия приостановлена, прокуратура сейчас проводит проверку.
Ранее в МЧС сообщали, что легковушка в Петербурге упала в Дудергофский канал.
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В Кузбассе произошел повторный горный удар в шахте «Таштагольская»
Никита Кротов