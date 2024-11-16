Baza: дрифтер на BMW влетел в толпу и женщину с коляской в Одинцово

Фото: istockphoto/Aleksandr Kondratov
Дрифтер на белой BMW влетел в толпу и женщину с коляской в Одинцово, пишет Telegram-канал Baza. Отмечено, что водитель не рассчитал траекторию. Женщина с коляской сильно пострадала, добавили авторы.
«Белая БМВ без номеров крутилась в круге зрителей — в какой-то момент машину занесло сильнее, чем нужно, и она сбила нескольких человек», — пишут журналисты.По информации Baza, владельцем машины является автоблогер Георгий Ерохин (Гоша2048), а вот кто был за рулем автомобиля в момент аварии, неизвестно.
Перед этим стало известно, что в Северной столице в Дудергофский канал упала иномарка, в салоне которой были две женщины.
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Никита Кротов