В Уфе пенсионерка застряла головой в батарее

Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы
В Уфе неравнодушная почтальон помогла спасти 84-летнюю пенсионерку, которая застряла головой в батарее. Об этом сообщает городское управление гражданской защиты. Пожилую женщину, как отмечается, с травмами увезли в больницу.
По информации ведомства, спасателям позвонила сотрудница почты, которая разносила пенсии и в одной из квартир увидела бабушку, голова которой застряла между секций батареи. На место отправили спасательный отряд и сантехника из управляющей компании, чтобы отключить отопление.
Однако спасатели все равно решили проверить пожилую женщину и увидели ее лежащей без сознания на полу возле батареи. Ее сразу переложили на кровать, а после отнесли в карету скорой помощи.
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«Но сразу в указанную заявительницей квартиру спасатели попасть не смогли, только через пять минут им открыли двое мужчин, предположительно, нетрезвые, и сказали, что «уже помогли своей матери сами», — говорится в сообщении управления.
Однако спасатели все равно решили проверить пожилую женщину и увидели ее лежащей без сознания на полу возле батареи. Ее сразу переложили на кровать, а после отнесли в карету скорой помощи.
«Со слов ее сыновей, пенсионерка лежала так со вчерашнего дня. С травмами пожилую женщину доставили в больницу», — добавили спасатели.Читайте также:
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Данил Пономарев